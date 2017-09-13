Шевченко прокомментировала свой бой с Нуньес

13 сентября 2017, 11:08 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанка Валентина Шевченко на своей страничке в Facebook прокомментировала бой с бразильянкой Амандой Нуньес за титул чемпиона по версии UFC в легчайшем весе.

Бой в рамках турнира UFC 215 состоялся в Эдмонтоне (Канада) 10 сентября. По итогам пяти раундов раздельным судейским решением победу одержала Нуньес – 48:47, 47:48, 48:47.

Однако поклонники и зрители сочли победу Нуньес не совсем честной, из-за чего в социальных сетях выразили бурное негодование по этому поводу и считают Валентину победителем боя.

"Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Поддержка моих дорогих друзей, средств массовой информации и поклонников очень важна для меня", - пишет Шевченко.

Как отметила спортсменка, она не согласна с мнением судьей по поводу выигрыша Нунес. Также Шевченко добавила, что середине первого раунда, после обмена ударами, она вывихнула палец левой руки, в связи, с чем она не смогла полностью реализовать свое преимущество с начала боя. Однако, во время перерыва после первого раунда тренер Павел Федотов сложил палец на место, а со второго раунда она смогла работать обеими руками.

Кроме этого Шевченко заявила, что она за весь этот бой не получила от Нунес никакого удара.

"Я очень расстроена, что это произошло, особенно расстроена за тех фанатов, которые обо мне волновались и поддерживали меня. Конечно, я расстроен, но я не позволю этому помешать мне достичь своей цели", - поделилась она.

По словам Шевченко, после небольшого отдыха она начнет тренироваться, чтобы вернуться за поясом. "Нунес мы снова встретимся", - заявила она.