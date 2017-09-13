Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +14°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Нацкомиссии по госязыку объяснили причины плохого перевода рекламы на кыргызский языкВ Нацкомиссии по госязыку объяснили причины плохого перевода рекламы на кыргызский языкМашина врезалась в дерево на Иссык-Куле, погиб пассажирМашина врезалась в дерево на Иссык-Куле, погиб пассажир

Шевченко прокомментировала свой бой с Нуньес

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/shevchenk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447504-ru.html

Похожие новости

Negatiff: Проигрыш Валентины Шевченко и ряд смертельных ДТП по Кыргызстану

Вы что, издеваетесь? — реакция мира и кыргызстанцев на проигрыш Шевченко

Валентина Шевченко проиграла бой Аманде Нунес за титул чемпионки турнира UFC

Шевченко настаивает на еще одном бое с Нуньес

Шевченко проиграла Нуньес бой в рамках турнира UFC 215

13 сентября 2017, 11:08       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызстанка Валентина Шевченко на своей страничке в Facebook прокомментировала бой с бразильянкой Амандой Нуньес за титул чемпиона по версии UFC в легчайшем весе.
Бой в рамках турнира UFC 215 состоялся в Эдмонтоне (Канада) 10 сентября. По итогам пяти раундов раздельным судейским решением победу одержала Нуньес – 48:47, 47:48, 48:47.
Однако поклонники и зрители сочли победу Нуньес не совсем честной, из-за чего в социальных сетях выразили бурное негодование по этому поводу и считают Валентину победителем боя.
"Во-первых, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Поддержка моих дорогих друзей, средств массовой информации и поклонников очень важна для меня", - пишет Шевченко.
Как отметила спортсменка, она не согласна с мнением судьей по поводу выигрыша Нунес. Также Шевченко добавила, что середине первого раунда, после обмена ударами, она вывихнула палец левой руки, в связи, с чем она не смогла полностью реализовать свое преимущество с начала боя. Однако, во время перерыва после первого раунда тренер Павел Федотов сложил палец на место, а со второго раунда она смогла работать обеими руками.
Кроме этого Шевченко заявила, что она за весь этот бой не получила от Нунес никакого удара.
"Я очень расстроена, что это произошло, особенно расстроена за тех фанатов, которые обо мне волновались и поддерживали меня. Конечно, я расстроен, но я не позволю этому помешать мне достичь своей цели", - поделилась она.
По словам Шевченко, после небольшого отдыха она начнет тренироваться, чтобы вернуться за поясом. "Нунес мы снова встретимся", - заявила она.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум