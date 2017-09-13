Депутат И.Карамушкина: Не было бы ничего страшного, если бы мы развивали 2 языка в стране

13 сентября 2017, 10:31 Комментарии

"Когда мы принимали усиление по госязыку, меня убеждали, что не будет нарушаться закон об официальном языке, но сейчас происходит обратное", - сказала 13 сентября депутат Ирина Карамушкина (СДПК) на заседании парламента.

"Я сейчас хочу выступить не как депутат, а представитель социал-демократов. По Конституции мы заявлены как светская, демократическая страна. В таких странах обычно есть по 2-3 госязыка и нет никаких претензий. Они развивают все ровно, мирно. Скажите, чем станет хуже, если мы узаконим 2 языка? Все мы чтим нашего писателя Чынгыза Айтматова, а он говорил, что страна будет развиваться с двумя крыльями - это кыргызский и русский языки. Когда мы обсуждали эти усиления по госязыку, мы тем самым сделали ограничения для многих русскоязычных граждан", - сказала она.

Депутат отметила, что усиления стали преградой для некоторых граждан в трудоустройстве.

"Пару раз меня просили помочь в трудоустройстве. Но мне говорили, что они не знают госязыка. У нас есть закон и нарушить его мы не можем. Это стало ограничением. Когда мы принимали эти усиления, меня убеждали, что не будет нарушен закон об официальном языке, но происходит обратное. Вот сегодня, сообщение правительства по этому вопросу пришло только на государственном языке. Потом я знаю, что мэрия русскоязычным гражданам отвечает на госязыке. Ничего страшного не было бы, если бы мы развивали 2 языка", - сказала И.Карамушкина.