Депутат предлагает обязать сотовых операторов обеспечить наличие в каждом телефоне бесплатной программы по обучение кыргызскому языку

13 сентября 2017, 10:45 Комментарии

Депутат Каныбек Иманалиев ("Ата Мекен") предлагает обязать сотовых операторов обеспечить наличие в каждом телефоне бесплатной программы по обучению кыргызскому языку. Такое предложение он высказал 13 сентября на заседании парламента. "Развитие языка состоит из 4-х этапов: его применяют в бытовой речи, потом идет литературная речь, политическая и научная. Скажите мне, в Кыргызстане диссертации по кыргызской литературе, географии, истории на каком языке защищают?" - спросил он.

В ответ представитель Министерства образования и науки сообщил, что диссертации могут быть защищены как на кыргызском, так и на русском языках.

"А почему диссертация по истории Кыргызстана защищается на официальном языке? В соседних странах такого нет. Я член диссертационной комиссии и могу сказать, что, к примеру, диссертации по кыргызской политологии не защищают на кыргызском. Нет диссертаций на кыргызском языке. О каком развитии языка может идти речь?" - сказал депутат.

"Сейчас век технологий. Пусть сотовые компании проведут работу, чтобы в каждой сотке была бесплатная программа по изучению кыргызского языка", - добавил К.Иманалиев.