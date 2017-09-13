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В нашей повестке нет вопроса о переходе на латиницу, - глава Нацкомиссии по госязыку Н.Ишекеев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447500-ru.html

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13 сентября 2017, 10:56       Комментарии

В нашей повестке нет вопроса о переходе на латиницу. Об этом 13 сентября на заседании парламента сообщил глава Нацкомиссии по госязыку Назаркул Ишекеев. Жогорку Кенеш заслушал информацию правительства относительно исполнения постановления ЖК об исполнении закона о госязыке.
На заседании было отмечено, что соседние страны начали переходить на латиницу.
"Переход на латиницу требует больших финансовых затрат. В планах и в повестке дня у нас этот вопрос не стоит", - ответил Н.Ишекеев.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил правительству разработать график перехода к использованию для записи казахского языка латиницы вместо кириллицы. Планируется к 2025 году перевести печать всех книг, периодических изданий и деловой документации на латинский алфавит.

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