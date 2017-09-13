В нашей повестке нет вопроса о переходе на латиницу, - глава Нацкомиссии по госязыку Н.Ишекеев

13 сентября 2017, 10:56 Комментарии

В нашей повестке нет вопроса о переходе на латиницу. Об этом 13 сентября на заседании парламента сообщил глава Нацкомиссии по госязыку Назаркул Ишекеев. Жогорку Кенеш заслушал информацию правительства относительно исполнения постановления ЖК об исполнении закона о госязыке.

На заседании было отмечено, что соседние страны начали переходить на латиницу.

"Переход на латиницу требует больших финансовых затрат. В планах и в повестке дня у нас этот вопрос не стоит", - ответил Н.Ишекеев.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил правительству разработать график перехода к использованию для записи казахского языка латиницы вместо кириллицы. Планируется к 2025 году перевести печать всех книг, периодических изданий и деловой документации на латинский алфавит.