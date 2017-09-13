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На развитие госязыка в Кыргызстане в 2018 году планируют выделить около 200 млн сомов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447499-ru.html

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13 сентября 2017, 11:04       Комментарии

На развитие госязыка в Кыргызстане в 2018 году планируют выделить около 200 млн сомов. Об этом стало известно 13 сентября на заседании парламента. Во время заседания депутат Кожобек Рыспаев (СДПК) поинтересовался, сколько средств было выделено на развитие госязыка с момента создания Нацкомиссии по госязыку.
"На сегодняшний день было выделено более 142 млн сомов. Средства в бюджете предусматривают ежегодно. Если на 2017 год было предусмотрено 210 млн сомов, то на следующий год мы предусматриваем 200 млн", - сказал заместитель министра финансов Алмаз Азимов.

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