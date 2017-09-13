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ООН: 370 тысяч мусульман-рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366215_oo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447498-ru.html

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13 сентября 2017, 10:32       Комментарии

Около 370 тысяч представителей этнического меньшинства мусульман-рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш из-за притеснений со стороны правительственных войск. Как сообщает NewsRu.com, это число огласил официальный представитель ООН по делам беженцев Джозеф Трипура, который отметил, что истинное количество человек, вынужденных покинуть Мьянму, может быть гораздо больше.
Как отмечает The Straits Times, еще накануне, 11 сентября, сообщалось о 310 тысячах беженцев рохинджа в Бангладеш. В настоящее время они размещаются в специальных лагерях, что впоследствии облегчит подсчет мигрантов.
"Чтобы вы лучше понимали картину, только за период с 4 по 10 сентября в Бангладеш прибыло 220 тысяч человек. И у нас нет оснований думать, что этот поток скоро остановится. При этом 60% из вновь прибывших - это дети", - подчеркнул представитель ЮНИСЕФ в Бангладеш Жан Либи.
Ранее сообщалось, что начиная с 25 августа, когда военные развернули широкомасштабную операцию в ответ на нападения со стороны боевиков-рохинджа, провинцию Ракхайн покинули около 300 тысяч мусульман. Они бегут в Бангладеш несмотря на то, что власти соседней страны не справляются с таким количеством беженцев. Всего в Мьянме проживало около 1,1 миллиона рохинджа. Власти отказывают им в предоставлении гражданства, а местные жители, как уверяют беженцы, всячески их притесняют.
Рохинджа считают себя коренным населением штата Ракхайн, но правительство Мьянмы отказывает им в гражданстве, называя их нелегальными иммигрантами из Бангладеш. В Мьянме, по данным статистики, до последних событий проживало около 800 тысяч представителей этого народа. По данным ООН, рохинджа - одно из самых преследуемых национальных меньшинств в мире. Многие рохинджа живут в лагерях беженцев в Бангладеш и районах, расположенных вдоль границы между Таиландом и Мьянмой.

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