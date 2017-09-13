Иностранцы будут оплачивать услуги гостиниц в Узбекистане в местной валюте

13 сентября 2017, 10:32 Комментарии

Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма напомнил узбекским гостиницам, что они должны с 5 сентября принимать оплату за свои услуги с иностранных туристов только в сумах. Исключение составит приём оплаты через международные пластиковые карточки.

"Оплата услуг по размещению в гостиницах и других средствах размещения, оказываемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе через субъекты туристической деятельности, осуществляется в национальной валюте – сумах, за исключением случаев, когда оплата производится с использованием международных пластиковых карт (VISA, Master Card). При этом допускается использование гостиничными хозяйствами электронных табло-калькуляторов исключительно в информационных целях для расчета стоимости услуг по размещению в СКВ для иностранных граждан, желающих оплатить международными платежными картами, исходя из текущего обменного курса сума к иностранным валютам", - отметили в ведомстве.

Госкомтуризма также рекомендовал всем субъектам туристской деятельности необоснованно не завышать цены и тарифы на товары и услуги для граждан республики и сохранить действующую стоимость в национальной валюте. Если же она определялась исходя из курса доллара к суму, то должна быть установлена в размере, не превышающем размера, рассчитываемого исходя из курса сума к доллару, действовавшему на момент подписания упомянутого указа (4210,35 сума (курс ЦБ РУ на 12.09.2017, 1$=8092,13 сума).

При обслуживании иностранных граждан гостиницам и другим средствам размещения Госкомтуризмом рекомендуется самостоятельно установить стоимость товаров, работ и услуг с проведением расчета в национальной валюте по рыночному на день оплаты.