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Иностранцы будут оплачивать услуги гостиниц в Узбекистане в местной валюте

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366226_in...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447497-ru.html

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В Бишкеке загорелась частная гостиница

13 сентября 2017, 10:32       Комментарии

Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма напомнил узбекским гостиницам, что они должны с 5 сентября принимать оплату за свои услуги с иностранных туристов только в сумах. Исключение составит приём оплаты через международные пластиковые карточки.
"Оплата услуг по размещению в гостиницах и других средствах размещения, оказываемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе через субъекты туристической деятельности, осуществляется в национальной валюте – сумах, за исключением случаев, когда оплата производится с использованием международных пластиковых карт (VISA, Master Card). При этом допускается использование гостиничными хозяйствами электронных табло-калькуляторов исключительно в информационных целях для расчета стоимости услуг по размещению в СКВ для иностранных граждан, желающих оплатить международными платежными картами, исходя из текущего обменного курса сума к иностранным валютам", - отметили в ведомстве.
Госкомтуризма также рекомендовал всем субъектам туристской деятельности необоснованно не завышать цены и тарифы на товары и услуги для граждан республики и сохранить действующую стоимость в национальной валюте. Если же она определялась исходя из курса доллара к суму, то должна быть установлена в размере, не превышающем размера, рассчитываемого исходя из курса сума к доллару, действовавшему на момент подписания упомянутого указа (4210,35 сума (курс ЦБ РУ на 12.09.2017, 1$=8092,13 сума).
При обслуживании иностранных граждан гостиницам и другим средствам размещения Госкомтуризмом рекомендуется самостоятельно установить стоимость товаров, работ и услуг с проведением расчета в национальной валюте по рыночному на день оплаты.

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