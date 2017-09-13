Власти Индии частично заблокировали "ВКонтакте" из-за игры "Синий кит"

13 сентября 2017, 10:49 Комментарии

Несколько интернет-провайдеров в Индии на основании решения местного министерства электронных и информационных технологий в соответствии с постановлением суда заблокировали российскую социальную сеть "ВКонтакте" из-за игры "Синий кит", в ходе которой подростков принуждают к суициду, пишет NewsRu.com со ссылкой на The Times of India.

О проблемах с доступом к соцсети стало известно во вторник, 12 сентября. Интернет-пользователи в Дели начали жаловаться на отсутствие доступа к вебсайту. При этом блокировка "ВКонтакте" оказалась частичной: отдельные пользователи не испытывали никаких проблем с доступом к соцсети.

"ВКонтакте" временно заблокирована. Мы знаем, что она использовалась для игры в "Синего кита" в прошлом, и мы пытаемся установить, используется ли она сейчас. Правоохранительные органы расследуют предполагаемые случаи суицида в ходе игры в "Синего кита" и способ ее функционирования", - объявил официальный представитель министерства электронных и информационных технологий Индии Аджай Кумар.

Он также добавил, что сотрудники ведомства уже провели ряд встреч с представителями ряда интернет-компаний. Власти предпринимают "разносторонние меры для сдерживания угрозы "Синего кита" в Индии", заверил Кумар.

Официальный представитель "ВКонтакте" Евгений Красников в свою очередь заявил, что в компании знают о блокировке в Индии, но не могут раскрыть скольких пользователей она коснулась.

"ВКонтакте" последовательно соблюдает законодательства стран, в которых работает. В настоящее время наши юристы изучают правомерность подобных действий. Мы не получали никаких официальных запросов от индийских компаний и государственных органов", - подчеркнул он (цитата по РБК).

На данный момент неизвестно, какое количество детей из Индии могли покончить с собой из-за игры в "Синего кита" в российской соцсети. В местных СМИ ранее была информация о суициде 14-летнего жителя Мумбаи в конце августа. Кроме того, в сентябре сообщалось о том, что родителям и экстренным службам удалось спасти 17-летнего подростка, находившегося в депрессии.

В России правоохранители начали активно заниматься так называемыми "группами смерти" в социальных сетях после публикации "Новой газетой" в мае 2016 года статьи о смертельных играх в "Синего кита", в процессе которых подросткам предлагается выполнить ряд заданий, нередко связанных с угрозой здоровью, последним из которых является самоубийство.

После выхода материала Роскомнадзор сообщил о блокировке в социальной сети "ВКонтакте" восьми групп, в которых содержалась пропаганда суицида. В дальнейшем сообщалось еще о многих случаях блокировок подобного рода интернет-сообществ. В начале июня Роскомнадзор рапортовал, что с января 2017 года заблокировал в интернете более девяти тысяч групп, пропагандирующих суицид, а в полиции то и дело заявляют о предотвращении сотрудниками самоубийств подростков, состоящих в "группах смерти".

В кыргызстанском сегменте социальных сетей хэштеги игры для подростков с условным названием "Тихий дом" или "Синий кит" появились зимой этого года. Подростков собирают в группы, где им дают различные задания, сопряженные с опасностью. В конечном счете это должно привести к самоубийству, в случае отказа выполнения этих заданий подростков шантажируют и угрожают их близким.

Однако не все считают опасные игры в социальных сетях причиной роста числа суицидов. Некоторые эксперты полагают, что истории про "Синего кита" - это разновидность городской легенды и подобные "страшилки" были модны среди детей во все времена. В том же МВД в конце марта заявляли, что основные причины подростковых суицидов в России связаны с неразделенной любовью и конфликтами в семье и только 1% самоубийств школьники совершили под влиянием "групп смерти".

В июле администратора "группы смерти" или "суицидального паблика" Филиппа Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис, приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения. Молодого человека суд признал виновным в доведении до самоубийства 16-летней девушки из Астрахани и 17-летней девушки из поселка Прииртышского Тобольского района. Оба этих случая не завершились гибелью, девушки остались живы. В Астрахани девушку спасли благодаря вмешательству сотрудников ФСБ - каким именно способом, не сообщалось. Во втором случае девушка выжила после звонка матери в скорую помощь.