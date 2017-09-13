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Горожан ждут на традиционном вечере музыки под открытым небом

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366230_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447495-ru.html

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Открыт обновленный пешеходный переход в Бишкеке

13 сентября 2017, 10:57       Комментарии

Мэрия столицы продолжает музыкальные вечера под открытым небом.
15 сентября в 19.00 у здания Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова состоится первый музыкальный вечер на территории Ленинского района.
Музыкальные вечера под открытом небом для гостей столицы и горожан будут проводиться в течение месяца. На этих мероприятиях будут выступать с концертной программой симфонический оркестр Национальной филармонии
имени Т. Сатылганова и звезды кыргызской эстрады.
Уважаемые горожане и гости столицы! Мэрия Бишкека приглашает всех желающих посетить музыкальные вечера. При себе необходимо иметь хорошее настроение, чтобы получить заряд положительных эмоций на предстоящие
выходные.

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