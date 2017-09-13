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Новости Кыргызстана

В парламенте русскому языку просят придать статус государственногоВ парламенте русскому языку просят придать статус государственногоМилиция Чуйской области ищет четверых вооруженных мужчинМилиция Чуйской области ищет четверых вооруженных мужчин

Через неделю в Бишкеке зазвучат русские романсы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366232_ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447494-ru.html

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Без осадков — погода в Бишкеке на 13 сентября

13 сентября 2017, 11:01       Комментарии

15 сентября 2017 года завершается прием заявок на участие в первом республиканском открытом конкурсе исполнителей русского романса "Очарование романса". Исполнителей, не успевших подать заявки на участие в конкурсе, просим сделать это в ближайшее время.
21 сентября в 11.00 в большом зале Кыргызской национальной консерватории им. К. Молдобасанова состоится конкурсное прослушивание, по итогам которого определятся лауреаты и дипломанты конкурса. Вход на конкурсное прослушивание свободный.
22 сентября в 18.30 в Большом зале Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова состоится гала-концерт лауреатов и дипломантов кыргызской "Романсиады". Кульминацией вечера станет выступление победительницы московского международного конкурса "Романсиада", обладательницы золотой медали Дельфийских игр, солистки Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" им. Л. Зыкиной Ирины Крутовой. Ведущая вечера - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженная артистка России Галина Преображенская. Вход на гала-концерт по пригласительным билетам.

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