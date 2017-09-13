Через неделю в Бишкеке зазвучат русские романсы

13 сентября 2017, 11:01 Комментарии

15 сентября 2017 года завершается прием заявок на участие в первом республиканском открытом конкурсе исполнителей русского романса "Очарование романса". Исполнителей, не успевших подать заявки на участие в конкурсе, просим сделать это в ближайшее время.

21 сентября в 11.00 в большом зале Кыргызской национальной консерватории им. К. Молдобасанова состоится конкурсное прослушивание, по итогам которого определятся лауреаты и дипломанты конкурса. Вход на конкурсное прослушивание свободный.

22 сентября в 18.30 в Большом зале Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова состоится гала-концерт лауреатов и дипломантов кыргызской "Романсиады". Кульминацией вечера станет выступление победительницы московского международного конкурса "Романсиада", обладательницы золотой медали Дельфийских игр, солистки Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" им. Л. Зыкиной Ирины Крутовой. Ведущая вечера - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженная артистка России Галина Преображенская. Вход на гала-концерт по пригласительным билетам.