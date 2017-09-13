Вооруженных людей ищут в Чуйской области — объявлен план "Перехват"

13 сентября 2017, 10:25 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. В Чуйской области милиция ищет вооруженных людей, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе регионального УВД.

В ночь на 13 сентября в Сети распространилась информация, что неизвестные напали на отделение милиции Панфиловского района. Через несколько минут в кыргызстанском сегменте соцсетей появились слухи, что несколько вооруженных людей расстреливают людей на улицах Кара-Балты.

В пресс-службе МВД информацию о нападении на отделение милиции опровергли.

По информации пресс-службы Чуйской области, 12 сентября примерно в 17.30 в РОВД Панфиловского района обратился 28-летний местный житель. Он утверждал, что ему угрожали неизвестные с оружием.

"Этот человек работает таксистом. Рассказал, что вчера его якобы остановили четверо мужчин, направили огнестрельное оружие и потребовали довезти их. Услышав в ответ, что у него нет бензина, неизвестные заглянули в салон, посмотрели на датчики и, удостоверившись в правдивости его слов, скрылись", - рассказали в пресс-службе.

По тревоге был поднят весь состав Панфиловского РОВД. Местность прочесывается, добавили в пресс-службе.

Сейчас объявлен план "Перехват" в Московском, Жайыльском и Панфиловском районах Чуйской области.

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