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Вооруженных людей ищут в Чуйской области — объявлен план "Перехват"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447493-ru.html

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13 сентября 2017, 10:25       Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. В Чуйской области милиция ищет вооруженных людей, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе регионального УВД.
В ночь на 13 сентября в Сети распространилась информация, что неизвестные напали на отделение милиции Панфиловского района. Через несколько минут в кыргызстанском сегменте соцсетей появились слухи, что несколько вооруженных людей расстреливают людей на улицах Кара-Балты.
В пресс-службе МВД информацию о нападении на отделение милиции опровергли.
По информации пресс-службы Чуйской области, 12 сентября примерно в 17.30 в РОВД Панфиловского района обратился 28-летний местный житель. Он утверждал, что ему угрожали неизвестные с оружием.
"Этот человек работает таксистом. Рассказал, что вчера его якобы остановили четверо мужчин, направили огнестрельное оружие и потребовали довезти их. Услышав в ответ, что у него нет бензина, неизвестные заглянули в салон, посмотрели на датчики и, удостоверившись в правдивости его слов, скрылись", - рассказали в пресс-службе.
По тревоге был поднят весь состав Панфиловского РОВД. Местность прочесывается, добавили в пресс-службе.
Сейчас объявлен план "Перехват" в Московском, Жайыльском и Панфиловском районах Чуйской области.
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