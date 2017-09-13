Избивали друг друга — МВД выяснило, где и когда дети устроили живой коридор

13 сентября 2017, 10:41 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. МВД выяснило, что видео, запечатлевшее, как школьники выстроились живым коридором и стали избивать друг друга, было снято пять лет назад, сообщила пресс-служба министерства

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором подростки избивают друг друга. Где и когда был снят ролик, не сообщалось. МВД после этого начало проверку по факту.

В министерстве сообщили, что события произошли пять лет назад, место происшествия - территория Ленинского района Бишкека.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению участников инцидента, запечатленного на видео.

Министерство внутренних дел уточняет, что подобных происшествий весной и осенью текущего года зафиксировано не было.

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