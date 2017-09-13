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Избивали друг друга — МВД выяснило, где и когда дети устроили живой коридор

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447492-ru.html

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13 сентября 2017, 10:41       Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. МВД выяснило, что видео, запечатлевшее, как школьники выстроились живым коридором и стали избивать друг друга, было снято пять лет назад, сообщила пресс-служба министерства
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором подростки избивают друг друга. Где и когда был снят ролик, не сообщалось. МВД после этого начало проверку по факту.
В министерстве сообщили, что события произошли пять лет назад, место происшествия - территория Ленинского района Бишкека.
В настоящее время сотрудники ведомства проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению участников инцидента, запечатленного на видео.
Министерство внутренних дел уточняет, что подобных происшествий весной и осенью текущего года зафиксировано не было.
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