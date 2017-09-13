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Омурбек Бабанов: Инновационное развитие — эффективное сельское хозяйство

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/omurbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447490-ru.html

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Чон-Алай поддержал Омурбека Бабанова

13 сентября 2017, 10:44       Комментарии

Селекция – это единственный способ вывести продукцию отечественного сельского хозяйства на конкурентные мировые рынки, заявил кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов. Одним из пунктов его предвыборной программы является развитие сельского хозяйства.
"Необходимо найти новую культуру, которую будет перспективно и рентабельно выращивать. Зачем получать $100 с гектара, когда другие зарабатывают несколько тысяч долларов? Наш принцип — "Инновационное развитие — эффективное сельское хозяйство", — сказал Бабанов.
Если вести речь о другой важнейшей отрасли – сельском хозяйстве, то кандидат в президенты  говорит о необходимости разведения овец породы меринос.
"Наши фермеры будут зарабатывать не только на мясе, но и на шерсти. Шерсть позволит нам получить дополнительное преимущество для возрождающейся текстильной индустрии за счет высокой добавленной стоимости. Мы, наконец, создадим 10 новых центров сертификации отечественной продукции для последующей отправки в ЕАЭС, Китай, Европу. На их базе также будут оказываться консультационные, селекционные и семеноводческие услуги для качественной помощи фермерским хозяйствам", — добавил Омурбек Бабанов.
Изготовитель: ОсОО "Кей-Ньюс", г. Бишкек, ул. Токомбаева, 46а. Заказчик: Кандидат на должность Президента КР Бабанов О.Т. Оплачено из избир. фонда, уполномоченный представитель по финансовым вопросам Тогузбаева Ч.Э., дата: 13.09.2017 г. Тираж: 1.

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