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Брат «Райыма-миллионера» открестился от интриг на выборах в Кара-Суу

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/iskend...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447489-ru.html

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13 сентября 2017, 10:32       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Искендер Матраимов опроверг информацию о подкупе голосов во время выборов в местные кенеши в Кара-Суу. Об этом нардеп заявил на заседании парламента.
Напомним, 3 сентября во время выборов в Кара-Суу были зафиксированы нарушения. Местные корреспонденты телеканала "НТС", отправившиеся освещать процесс выборов, заявили о том, что неизвестные пытались опустить в урну отмеченные в пользу СДПК бюллетени. Стопка бумаг находилась в руках председателя участковой избирательной комиссии (УИК). Глава УИК сообщила, что бюллетени не прошли в автоматическую считывающую урну, поскольку не подошли по размеру, поэтому их пришлось собирать и резать.
Матраимов пояснил, что это все – предвыборные интриги, о чем он ранее говорил членам партии "Республика-Ата Журт".
"Мне лично позвонил Омурбек Токтогулович, и я тогда я ему объяснил, что это все интриги. Я объяснил Казакбаеву, что это все неправда. Я готов был купить билет вице-спикеру Алтынай Омурбековой, чтобы она съездила и своими глазами увидела, что выборы прошли прозрачно", — сказал он.
Напомним, что Искендер Матраимов является родным братом Райымбека Матраимов, заместителя председателя Государственной таможенной службы КР, которого в кулуарах называют "Райым-миллионер". В одном из выступлений лидер парламентской фракции "Республики – Ата-Журт" отметил, что "жители Кара-Суу жалуются, что их город, их район превратился в вотчину Матраимова. Есть, оказывается, такой заместитель председателя Таможенной службы, который своих сотрудников заставлял там работать на выборах".

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