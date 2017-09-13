В Канте стартует кубок Кыргызстана (U-14) по футболу

13 сентября 2017, 10:10 Комментарии
Бишкек, 13.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Канте сегодня на стадионе "Спорт-Сити" стартует кубок Кыргызстана по футболу среди игроков до 14 лет. Об этом сообщает Федерация футбола КР.
В турнире участвуют 9 команд со всех регионов страны, разделенные на две группы – А и Б.
Группа А: Чуйская, Ошская, Баткенская, Таласская, Нарынская области.
Группа Б: города Бишкек и Ош, Джалал-Абадская и Иссык-Кульская области.
Расписание турнира:
13 сентября, 9:00
Чуйская область - Ошская область
Баткенская область - Таласская область
14 сентября, 9:00
Нарынская область - Чуйская область
Ошская область - Баткенская область
15 сентября, 9:00
Баткенская область - Нарынская область
Таласская область - Ошская область
10:20
Бишкек - Ош
Джалал-Абадская область - Иссык-Кульская область
16 сентября, 13:00
Нарынская область - Таласская область
Чуйская область - Баткенская область
14:20
Иссык-Кульская область - Бишкек
Ош - Джалал-Абадская область
17 сентября, 9:00
Ошская область - Нарынская область
Чуйская область - Таласская область
10:20
Иссык-Кульская область - Ош
Бишкек - Джалал-Абадская область
Полуфинальные матчи пройдут 18 сентября, а игра за 3-е место и финал 19 сентября.