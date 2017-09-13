В Канте стартует кубок Кыргызстана (U-14) по футболу

13 сентября 2017, 10:10 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Канте сегодня на стадионе "Спорт-Сити" стартует кубок Кыргызстана по футболу среди игроков до 14 лет. Об этом сообщает Федерация футбола КР.

В турнире участвуют 9 команд со всех регионов страны, разделенные на две группы – А и Б.

Группа А: Чуйская, Ошская, Баткенская, Таласская, Нарынская области.

Группа Б: города Бишкек и Ош, Джалал-Абадская и Иссык-Кульская области.

Расписание турнира:

13 сентября, 9:00

Чуйская область - Ошская область

Баткенская область - Таласская область

14 сентября, 9:00

Нарынская область - Чуйская область

Ошская область - Баткенская область

15 сентября, 9:00

Баткенская область - Нарынская область

Таласская область - Ошская область

10:20

Бишкек - Ош

Джалал-Абадская область - Иссык-Кульская область

16 сентября, 13:00

Нарынская область - Таласская область

Чуйская область - Баткенская область

14:20

Иссык-Кульская область - Бишкек

Ош - Джалал-Абадская область

17 сентября, 9:00

Ошская область - Нарынская область

Чуйская область - Таласская область

10:20

Иссык-Кульская область - Ош

Бишкек - Джалал-Абадская область

Полуфинальные матчи пройдут 18 сентября, а игра за 3-е место и финал 19 сентября.