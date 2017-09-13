Еще одно ДТП произошло на Иссык-Куле, один человек погиб

13 сентября 2017, 10:24 Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Еще одно ДТП произошло в Иссык-Кульской области, один человек погиб, водитель пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС.

Авария произошла 12 сентября примерно в 20.50 в селе Тепке Ак-Сууйского района, где автомашина "Мазда 626" врезалась в дерево. В салоне машины находились два человека, в результате ДТП пассажир скончался на месте, водитель госпитализирован в районную больницу

По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.

МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.