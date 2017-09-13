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Мадуро согласился на диалог между правительством и оппозицией

Источник:
http://kabar.kg/news/maduro-so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447486-ru.html

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13 сентября 2017, 10:36       Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во вторник, что правительство страны примет участие в переговорах с оппозицией, инициаторами которых стали бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро и президент Доминиканской республики Данило Медина.
"Я хочу объявить…, что я был инициатором этого диалога и что я принимаю это новое предложение о проведении диалога", — заявил Мадуро во время встречи с министрами, которая транслировалась местными телеканалами.
Он добавил, что на встрече с оппозицией его будет представлять Хорхе Родригес (ранее занимавший пост вице-президента страны — ред.), который возглавит делегацию от правительства Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе встречи с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасом во вторник узнал о том, что диалог с оппозицией возобновится в среду в Доминиканской Республике под руководством президента страны и экс-премьера Испании.

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