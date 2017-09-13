Пожар в кафе в центре Бишкека. На месте работает МЧС

13 сентября 2017, 10:06 Комментарии

Сегодня, 13 сентября, на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова в одном из кафе было зафиксировано задымление и возгорание в помещении.

По данным пресс-службы МЧС КР, сообщение об этом поступило примерно в 9.00.

В ведомстве также отметили, что это было незначительное возгорание, с которым справились сами работники заведения. В настоящее время борцы с огнем составили акт.

"Большого пожара не было, работники кафе вызвали пожарных. Но когда пожарный расчет прибыл на место, работники кафе уже сами все потушили. Поэтому пожарная машина не была задействована", - сообщили в пресс-службе МЧС КР.