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Пожар в кафе в центре Бишкека. На месте работает МЧС

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366213_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447485-ru.html

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13 сентября 2017, 10:06       Комментарии

Сегодня, 13 сентября, на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова в одном из кафе было зафиксировано задымление и возгорание в помещении.
По данным пресс-службы МЧС КР, сообщение об этом поступило примерно в 9.00.
В ведомстве также отметили, что это было незначительное возгорание, с которым справились сами работники заведения. В настоящее время борцы с огнем составили акт.
"Большого пожара не было, работники кафе вызвали пожарных. Но когда пожарный расчет прибыл на место, работники кафе уже сами все потушили. Поэтому пожарная машина не была задействована", - сообщили в пресс-службе МЧС КР.

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