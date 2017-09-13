Сравнительный анализ ВВП при трех экс-премьерах – кандидатах в президенты

13 сентября 2017, 10:08 Комментарии

В выборах президента Кыргызстана, которые состоятся 15 октября 2017 года, принимают участие сразу три бывших премьер-министра страны – 23-й премьер Омурбек Бабанов, 27-й Темир Сариев и 28-й Сооронбай Жээнбеков.

Все три премьера запомнились кыргызстанцам своими различными подходами в работе и определенными событиями, однако единственный показатель, который может сказать хоть что-то об их работе на посту главы кабмина - показатель роста ВВП. По этой причине хотелось бы провести сравнительный анализ ВВП КР, который был достигнут во время работы трех премьеров по отдельности.

23-й премьер-министр КР Омурбек Бабанов пробыл с приставкой и.о премьер-министра КР в период с 23 сентября по 14 ноября 2011 года. Позже был избран главой кабмина и оставался на этом посту по 1 сентября 2012 года. С приставкой и.о. О.Бабанов просидел до 23 декабря 2011 года, а в общей сложности проработал на посту премьера более года. Премьерского поста лишился, как помнят многие кыргызстанцы, из-за скакуна.

По данным Нацстаткома КР, в 2011 году ВВП Кыргызстана составил 5,7%, или 273 млрд 107,8 млн сомов, что на 5,7% больше по сравнению с 2010 годом, когда наблюдалось снижение ВВП. При этом в декабре, когда Бабанов уже занимал пост премьера, значительно снизился темп роста экономики с 108,5% в январе-ноябре до 105,7% в январе-декабре. При этом стоит отметить, что Бабанов находился на посту премьера с конца сентября 2011 года, и достигнутый рост ВВП по итогам 2011 года является результатом работы премьер-министра А.Атамбаева.

В 2012 году по сравнению с показателями 2011-го объем промышленной продукции снизился на 20,2%, составив 133 млрд 822,9 млн сомов.

По данным Минэкономики КР, в период с января по сентябрь 2012 года рост ВВП составил 209,9 млрд сомов, а реальный рост - 99,9%, то есть показатель пошел в минус и составил -0,1%.

Таким образом, ВВП КР на конец премьерства Бабанова составил 99,9%, или 310471,3 млрд сом. На момент прихода на пост премьера Бабановым ВВП составлял 5,7%, или 273,1 млрд сомов. Ныне кандидат в президенты Бабанов считает, что ВВП должно составлять более 10%, и обещает, что достигнет этих результатов. Ну что же, посмотрим, прошлый опыт премьера Бабанова показывает, что он допустил снижение и уход в минус показателя ВВП.

27-й премьер-министр КР Темир Сариев занял пост 1 мая 2015 года и покинул его 13 апреля 2016 года. Данный кандидат в президенты запомнился кыргызстанцам широким освещением своей работы, а также уходом с поста из-за скандала вокруг строительства дороги Балыкчы - Кормуду. На посту премьер-министра КР Сариев просидел около года.

По данным Минэкономики КР в период январь-май 2015 года, когда Сариев пришел на пост премьера, ВВП республики составил 139,7 млрд сомов, или реальный рост составил 6,9%. Объем ВВП по итогам 2015 года составил около 424 млрд сомов и по сравнению с предыдущим годом увеличился на 3,5%. В период январь-март 2016 года рост ВВП республики составил 78,8 млрд сомов, при этом реальный рост составил 95,1%, или -4,9%.

Таким образом, на момент ухода с поста премьера ВВП КР составил 96% (-4%), а до прихода Сариева на пост премьера данный показатель составлял 106,9% (6,9% роста).

28-й премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков вступил в должность 13 апреля 2016 года и ушел по собственному желанию 22 августа 2017 года. Многим кыргызстанцам он запомнился как человек, который не занимается чрезмерным популизмом, и как премьер, который смог не ввязаться в какие-либо скандалы. Проработал на посту премьера 1 год и 5 месяцев. Ушел добровольно с поста по причине участия в выборах президента КР.

На момент прихода на пост Жээнбекова ВВП КР составлял 96% (- 4%). Одним словом, ныне кандидату в президенты КР от СДПК досталось тяжелое наследство. Но Жээнбеков смог поднять ВВП до 3,8%, а по результатам первого полугодия 2017 года этот показатель составил 7,8%.

Таким образом, правительству Сооронбая Жээнбекова удалось увеличить рост ВВП страны с 96% до 7,8%, то есть остановить падение и вывести на высокий уровень. Поэтому и президент страны Атамбаев, впрочем не только он, назвали правительство Жээнбекова самым успешным за последние годы.