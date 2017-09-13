Liglass Trading CZ, SRO оплатит КР $37 миллионов 19 сентября

13 сентября 2017, 10:13 Комментарии

В настоящее время в некоторых средствах массовой информации появляется информация относительно сроков оплаты чешской компанией Liglass Trading CZ, SRO 37 000 000 долларов США по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС.

В этой связи Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики информирует:

В соответствии с п.3.1.5 Инвестиционного соглашения о сотрудничестве при реализации дополнительного инвестиционного проекта по строительству, вводу и эксплуатации Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций в Кыргызской Республике к проекту "Строительство малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике", реализуемому правительством Кыргызской Республики и чешской компанией Liglass Trading CZ, SRO по итогам тендера, проведенного в соответствии с распоряжением правительства КР от 15 мая 2017 года № 155-р, чешская компания Liglass Trading CZ, SRO направляет 37 000 000 (тридцать семь миллионов) долларов США в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания настоящего Инвестиционного соглашения на отдельный целевой расчетный счет ОАО "Электрические станции" для начала процедуры передачи прав собственности на долю в размере 50% акций ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС".

Указанное Инвестиционное соглашение о сотрудничестве при реализации дополнительного инвестиционного проекта по строительству, вводу и эксплуатации Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций в Кыргызской Республике является четырехсторонним инвестиционным соглашением и вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами (п.16.1 Инвестиционного соглашения): правительством КР, чешской компанией LiglassTradingCZ, SRO, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" и ОАО "Электрические станция". Со стороны правительства КР и чешской компании LiglassTradingCZ, SRO инвестиционное соглашение подписано 10 июля 2017 года. А со стороны ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" и ОАО "Электрические станция" инвестиционное соглашение подписано 4 августа 2017 года в связи с необходимостью одобрения условий инвестиционного соглашения собраниями их акционеров в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "Об акционерных обществах".

Таким образом, 4 августа 2017 года и является датой подписания и вступления в силу инвестиционного соглашения.

В связи с вышеизложенным, с учетом праздничных дней (31 августа и 1 сентября 2017 года), срок оплаты 37 млн долларов США истекает 19 сентября 2017 года (включительно).