Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +14°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Верховный суд заблокировал разрешение на въезд в США для 24 тысяч беженцевВерховный суд заблокировал разрешение на въезд в США для 24 тысяч беженцевВ Канте стартует кубок Кыргызстана (U-14) по футболуВ Канте стартует кубок Кыргызстана (U-14) по футболу

Liglass Trading CZ, SRO оплатит КР $37 миллионов 19 сентября

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366219_li...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447483-ru.html

Похожие новости

Брат «Райыма-миллионера» открестился от интриг на выборах в Кара-Суу

Без осадков — погода в Бишкеке на 13 сентября

Свет отключат на шести улицах Бишкека 13 сентября — список

День 12 Сентября: Бакиев лишился единственного кормильца

Днем дожди — погода по Кыргызстану на 13 сентября

13 сентября 2017, 10:13       Комментарии

В настоящее время в некоторых средствах массовой информации появляется информация относительно сроков оплаты чешской компанией Liglass Trading CZ, SRO 37 000 000 долларов США по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС.
В этой связи Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики информирует:
В соответствии с п.3.1.5 Инвестиционного соглашения о сотрудничестве при реализации дополнительного инвестиционного проекта по строительству, вводу и эксплуатации Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций в Кыргызской Республике к проекту "Строительство малых гидроэлектростанций в Кыргызской Республике", реализуемому правительством Кыргызской Республики и чешской компанией Liglass Trading CZ, SRO по итогам тендера, проведенного в соответствии с распоряжением правительства КР от 15 мая 2017 года № 155-р, чешская компания Liglass Trading CZ, SRO направляет 37 000 000 (тридцать семь миллионов) долларов США в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания настоящего Инвестиционного соглашения на отдельный целевой расчетный счет ОАО "Электрические станции" для начала процедуры передачи прав собственности на долю в размере 50% акций ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС".
Указанное Инвестиционное соглашение о сотрудничестве при реализации дополнительного инвестиционного проекта по строительству, вводу и эксплуатации Ак-Булунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций в Кыргызской Республике является четырехсторонним инвестиционным соглашением и вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами (п.16.1 Инвестиционного соглашения): правительством КР, чешской компанией LiglassTradingCZ, SRO, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" и ОАО "Электрические станция". Со стороны правительства КР и чешской компании LiglassTradingCZ, SRO инвестиционное соглашение подписано 10 июля 2017 года. А со стороны ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" и ОАО "Электрические станция" инвестиционное соглашение подписано 4 августа 2017 года в связи с необходимостью одобрения условий инвестиционного соглашения собраниями их акционеров в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики "Об акционерных обществах".
Таким образом, 4 августа 2017 года и является датой подписания и вступления в силу инвестиционного соглашения.
В связи с вышеизложенным, с учетом праздничных дней (31 августа и 1 сентября 2017 года), срок оплаты 37 млн долларов США истекает 19 сентября 2017 года (включительно).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум