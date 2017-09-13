Верховный суд заблокировал разрешение на въезд в США для 24 тысяч беженцев

13 сентября 2017, 10:14 Комментарии

Верховный суд США приостановил действие решения федерального апелляционного суда, согласно которому запрет на въезд в страну не распространялся на беженцев, имевших официальное приглашение от организаций, занимающихся переселением, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.

"Решение суда может повлиять на примерно 24 тысячи человек. Запрет на въезд в США касается жителей Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что решение суда может дать надежду сторонникам запрета, но может и просто отражать желание судей поддерживать существующий статус-кво до тех пор, пока иммиграционный указ президента США Дональда Трампа не будет рассмотрен в суде по существу.