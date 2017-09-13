"МегаПомощник": тарифы и услуги MegaCom в одном приложении

13 сентября 2017, 10:17 Комментарии

С мобильным приложением "МегаПомощник" быть в курсе основных услуг и тарифов MegaCom стало еще проще. К тому же, не придется запоминать или набирать цифровые комбинации вручную - в приложении достаточно нажать на кнопку соответствующей команды. Один клик, и вся информация тут же окажется на дисплее вашего смартфона!

Ваш виртуальный ассистент мгновенно поможет вам:

<li>Подключить, отключить и проверить статусы активных услуг;</li><li>Контролировать свои расходы и остаток по пакетам;</li><li>Проверить состояние текущего баланса.</li>

Приложение доступно на кыргызском и русском языках, и не требует постоянного интернет-подключения.

Также из данного приложения вы получаете прямой доступ:

<li>к программе "Mega БОНУС" - регистрируйтесь и получайте подарки от ведущего мобильного оператора;</li><li>к услуге "Где дети?" - определять местоположение дорогих вам людей будет еще легче;</li><li>к новостному порталу MegaCom - будьте в курсе всех событий.</li>

Загрузите "МегаПомощник" абсолютно бесплатно для iOS в App Store, для Android в Google Play.

"МегаПомощник" - ваш персональный консультант в мире MegaCom!