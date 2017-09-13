4 тысячи абонентов остались без электричества благодаря "умным счетчикам"

13 сентября 2017, 10:19 Комментарии

ОАО "Северэлектро" дистанционно отключило электроснабжение абонентов города Бишкек и Таласской области с так называемыми "умными счётчиками" (счётчики АИИСКУЭ), в том числе:

по городу Бишкек - 2 522,

по Таласской области - 1 453.

В течение получаса с момента оплаты просроченных счётов в платёжных терминалах к электроснабжению были дистанционно подключены 1 457 абонентов.

Напомним, электроснабжение отключенных потребителей, дистанционно прерванное из-за несвоевременных платежей, будет подключено после произведения полной оплаты и последующего поступления сигнала на сервер "Северэлектро" (с сервера автоматизированная система без участия человека отсылает сигнал на подключение прибора учета абонента).