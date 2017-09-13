Дело об изнасиловании в больнице. Девочка получит психологическую помощь

13 сентября 2017, 10:22 Комментарии

12-летняя девочка, родители которой заявили об ее изнасиловании в врачом в больнице, будет получать психологическую помощь. Информацию "ВБ" подтвердили в ОФ "Лига защиты прав ребенка".

В организации сообщили, что родные девочки обратились за психологической помощью для девочки. Она будет получать всю необходимую поддержку.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 сентября утром дежурный врач больницы в Орловке ввел 12-летней пациентке парализующий укол, а после попытался ее изнасиловать. В настоящее время ведется следствие, назначен ряд экспертиз. Задержанный терапевт Центра общеврачебной практики города Орловки проходит по данному делу подозреваемым. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 133 УК КР ("Развратные действия").