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Дело об изнасиловании в больнице. Девочка получит психологическую помощь

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366221_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447479-ru.html

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13 сентября 2017, 10:22       Комментарии

12-летняя девочка, родители которой заявили об ее изнасиловании в врачом в больнице, будет получать психологическую помощь. Информацию "ВБ" подтвердили в ОФ "Лига защиты прав ребенка".
В организации сообщили, что родные девочки обратились за психологической помощью для девочки. Она будет получать всю необходимую поддержку.
Напомним, ранее сообщалось, что 6 сентября утром дежурный врач больницы в Орловке ввел 12-летней пациентке парализующий укол, а после попытался ее изнасиловать. В настоящее время ведется следствие, назначен ряд экспертиз. Задержанный терапевт Центра общеврачебной практики города Орловки проходит по данному делу подозреваемым. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 133 УК КР ("Развратные действия").

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