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МИД: Работа консульского отдела посольства КНР продлена

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366225_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447478-ru.html

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13 сентября 2017, 10:26       Комментарии

Для сведения граждан Кыргызской Республики, направляющихся на учебу в Китайскую Народную Республику, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает следующее.
В связи с все еще сохраняющимся потоком большого количества студентов, обращающихся в посольство КНР в Бишкеке за получением студенческой визы, Министерством достигнута договоренность с китайской стороной о продлении графика работы консульского отдела посольства КНР по приему визовых документов студентов до 29 сентября 2017 года включительно, по следующим ранее достигнутым договоренностям и согласованным дням недели и времени.
- Понедельник, среда и пятница с 9.00 до 12.00 в порядке живой очереди, а также после обеденного перерыва с 15.00 часов до 16.00;
- Вторник и четверг с 9.00 до 12.00 в порядке живой очереди для студентов.
Китайская сторона с пониманием относится к вопросам необходимости своевременного выезда кыргызстанских студентов к месту учебы в Китай и заинтересована оказать соответствующую помощь в получении студенческих виз.
При этом, учитывая большое количество возвращенных документов студентов без их рассмотрения посольством, по причине имеющихся ошибок в визовых анкетах и приглашениях из Китая, МИД Кыргызской Республики просит студентов, желающих получить китайскую визу, быть предельно внимательными к вопросам подачи визовых документов во избежание их возврата консульскими сотрудниками без соответствующего их рассмотрения.
Обращаем внимание о необходимости внимательного ознакомления с памяткой и рекомендациями консульского отдела посольства КНР по получению студенческой визы. Указанный в памятке перечень документов рекомендуется готовить заблаговременно и качественно. Также информируем, что заявление на визу будет приниматься только при наличии полного пакета документов, в противном случае они будут возвращены для доработки, что повлечет неудобства для повторной записи на очередь по приему визовых документов.

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