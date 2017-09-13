Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +14°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Брат «Райыма-миллионера» открестился от интриг на выборах в Кара-СууБрат «Райыма-миллионера» открестился от интриг на выборах в Кара-СууМИД: Работа консульского отдела посольства КНР продленаМИД: Работа консульского отдела посольства КНР продлена

МВД: Видео избиения школьников в "живом коридоре" было снято 5 лет назад

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366220_mv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447477-ru.html

Похожие новости

Школьники из Бишкека завоевали бронзу на олимпиаде мегаполисов

Олимпиада мегаполисов: бишкекские школьники стали бронзовыми призерами

Школьники из Бишкека стали бронзовыми призерами Олимпиады мегаполисов в Москве

"Коридор кулаков и пинков". Школьники развлекают себя избиением сверстников

Бишкекские школьники приняли участие в олимпиаде мегаполисов в Москве

13 сентября 2017, 10:31       Комментарии

Недавно в социальных сетях кыргызстанцы активно обсуждали видео, на котором запечатлено, как около 20-25 подростков, выстроившись в коридор, избивают своих сверстников. Данная публикация вызвала общественный резонанс. Тогда в МВД и Министерстве образовании отметили, что они выясняют обстоятельства инцидента.
По информации МВД, видео было сделано около пяти лет назад. Удалось даже установить место, где происходит избиение, - Ленинский район Бишкека.
"В настоящее время сотрудники МВД проводят дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению участников инцидента, запечатленного на видео. Весной и осенью текущего года подобных происшествий зафиксировано не было. Видео со сценами жестокости распространено накануне в соцсетях, однако на самом деле события имели место примерно пять лет назад. Проверка по данному факту продолжается", - отметили пресс-службе МВД КР.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум