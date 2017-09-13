МВД: Видео избиения школьников в "живом коридоре" было снято 5 лет назад

13 сентября 2017, 10:31 Комментарии

Недавно в социальных сетях кыргызстанцы активно обсуждали видео, на котором запечатлено, как около 20-25 подростков, выстроившись в коридор, избивают своих сверстников. Данная публикация вызвала общественный резонанс. Тогда в МВД и Министерстве образовании отметили, что они выясняют обстоятельства инцидента.

По информации МВД, видео было сделано около пяти лет назад. Удалось даже установить место, где происходит избиение, - Ленинский район Бишкека.

"В настоящее время сотрудники МВД проводят дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению участников инцидента, запечатленного на видео. Весной и осенью текущего года подобных происшествий зафиксировано не было. Видео со сценами жестокости распространено накануне в соцсетях, однако на самом деле события имели место примерно пять лет назад. Проверка по данному факту продолжается", - отметили пресс-службе МВД КР.