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Названа новая дата внесения $37 млн чешской Liglass за ВНК ГЭС

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447476-ru.html

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13 сентября 2017, 10:07       Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Государственный комитет промышленности, энергетики и промышленности разослал разъяснение о сроках внесения чешской компанией Liglass Trading CZ, SRO 37 миллионов долларов по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС.
"В соответствии с инвестиционным соглашением Liglass Trading CZ, SRO направляет 37 миллионов долларов в течение 30 банковских дней с даты подписания на отдельный целевой расчетный счет ОАО "Электрические станции" для начала процедуры передачи прав собственности на долю в размере 50 процентов акций ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС", - говорится в сообщении.
Инвестиционное соглашение было подписано 10 июля 2017 года. Со стороны же ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" и ОАО "Электрические станции" данный документ подписан 4 августа 2017 года в связи с необходимостью одобрения условий собраниями их акционеров, напоминает госкомитет.
"Таким образом, 4 августа 2017 года и является датой подписания и вступления в силу инвестиционного соглашения. В связи с вышеизложенным и с учетом праздничных дней (31 августа и 1 сентября 2017 года) срок уплаты 37 миллионов долларов США истекает 19 сентября 2017 года (включительно)", - отметили в госкомитете.
Отметим, что сроки сообщались разные. Исаков говорил о 15 сентября как о крайнем сроке истечения срока выплаты. Затем премьер-министр назвал новую дату - 18 сентября.
10 июля этого года правительство Кыргызстана и чешская компания Liglass Trading CZ, SRO подписали соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию Верхне-Нарынского каскада ГЭС и малых гидроэлектростанций. Инвестор добровольно обязался погасить задолженность в размере 37 миллионов долларов перед ПАО "Русгидро".
Деятельность Liglass Trading вызвала много критических публикаций как в кыргызстанских, так и в чешских СМИ.
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