В Госкомпромышленности рассказали, когда по соглашению Liglass Trading должен выплатить $37 млн

13 сентября 2017, 9:51 Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. В Государственном комитете по промышленности, энергетике и недропользованию пояснили, почему чешская компания "Liglass Trading CZ, SRO" должна выплатить 37 млн долларов по Верхне-Нарынскому каскаду ГЭС до 19 сентября 2017 года.

Согласно информации пресс-службы ведомства, соглашение между Кыргызстаном и чешской компанией является четырехсторонним.

Инвестиционное соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами, то есть правительством Кыргызской Республики, чешской компанией "LiglassTradingCZ, SRO", ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" и ОАО "Электрические станция".

Со стороны правительства КР и чешской компании "LiglassTradingCZ, SRO" инвестиционное соглашение подписано 10 июля 2017 года. А со стороны ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" и ОАО "Электрические станция" Инвестиционное соглашение подписано 04 августа 2017 года.

Таким образом, 4 августа 2017 года и является датой подписания и вступления в силу Инвестиционного соглашения.

В связи с вышеизложенным, с учетом праздничных дней (31 августа и 1 сентября 2017 года), срок оплаты 37 млн долларов истекает 19 сентября 2017 года (включительно), пояснили в Госкомпромышленности.