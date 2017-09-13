Предпринимателям г.Цзянмэнь презентовали инвестиционные возможности Кыргызстана

13 сентября 2017, 10:01 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Кабар/. Предпринимателям г.Цзянмэнь (Китай) презентовали инвестиционные возможности Кыргызстана, сообщает Генконсульство КР в г.Гуанчжоу (КНР).

Как отмечается, в рамках рабочего визита Генконсула Максата Тентимишова в г.Цзянмэнь состоялась презентация инвестиционных возможностях Кыргызстана, в котором приняло участие около 50 предпринимателей города. На презентации выступили Генконсул КР и директор Департамента коммерции г.Цзянмэнь Чжао Жуйсы, а также были показаны видеоролики о Кыргызстане и распространены информационные буклеты.

Тентимишов в своем выступлении проинформировал участников презентации о том, что в целях привлечения иностранных туристов, КР с 1 сентября т.г. упростила визовые процедуры и начала выдачу электронных виз.

Далее, вице-консул Д.Кочкоров представил предпринимателям города информацию о сферах горной добычи, энергетики, сельского хозяйства, туризма и текстильной промышленности КР.

Также на презентации выступил генеральный секретарь гуандунского международного союза по научно-техническому сотрудничеству со странами СНГ Гуо Фэнчжи, который поделился своими впечатлениями о Кыргызстане и инвестиционных возможностях страны.

Презентация вызвала живой интерес у аудитории, было задано много вопросов касательно условий ведения бизнеса, законодательства, налогообложения, политической обстановки и безопасности граждан Китая, туризма, виз и т.д., на которые были даны подробные и обстоятельные ответы.

По итогам презентации, достигнута договоренность об организации поездки предпринимателей в КР в следующем году для ознакомления с инвестиционными возможностями страны.