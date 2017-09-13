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На Иссык-Куле завершились 17-е Международные спортивные игры, где приняли участие 1,6 тыс спортсменов

Источник:
http://kabar.kg/news/na-issyk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447472-ru.html

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13 сентября 2017, 10:04       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Тумара Туратбекова– Кабар/. В городе Чолпон-Ата 12 сентября завершились 17-е международные Иссык-Кульские спортивные игры под девизом "Азия – регион сотрудничества и мира". Об этом сообщают в пресс-службе Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
В соревнованиях приняли участие 1 тыс 610 спортсменов из Кыргызстана, стран СНГ, ШОС и тд.
Мероприятие проводилось по следующим видам спорта: армрестлинг, баскетбол 3х3 (стритбол), волейбол, перетягивание каната, плавание, гиревой спорт, дартс, легкая атлетика, пляжный футбол, пляжный волейбол, пляжная борьба, пляжное самбо, пляжное сумо. Также конкурс "Баатыр Иссык-Куля" по следующим видам спорта: "бука тартыш" (перетягивание каната), "оордуктарды ташуу" (перенос тяжести - камень весом 100 кг), курош (борьба кыргыз куреш).
Организаторы вручили победителям, а также призерам соответствующие дипломы, медали и кубки.
На проведение игр Госагентство выделило 3 млн. сомов.
XVII Международные Иссык-Кульские спортивные игры направлены на укрепления дружбы между народами и спортивными организациями.

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