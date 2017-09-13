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Пляжное сумо: кыргызстанцы взяли шесть "золотых" на Иссык-Кульских играх

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366209_pl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447470-ru.html

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13 сентября 2017, 9:43       Комментарии

Определены победители состязаний по пляжному сумо в рамках международных Иссык-Кульских игр, которые завершились 12 сентября в Чолпон-Ате.
Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, за награды по пляжному сумо боролись помимо кыргызстанцев и представители Китая.
Всего в рамках состязаний разыгрывались пять комплектов наград среди мужчин, а также в одной весовой категории за медали боролись женщины и ветераны.
По итогам состязаний у кыргызстанцев шесть золотых медалей, а представители Китая взяли две бронзы.
В абсолютной весовой категории среди женщин золото завоевала Мээрим Нурадилова (Балыкчы), на втором месте - Назима Амантурова (Бишкек) и бронзовым призером стала Асель Абетова (Бишкек).
У ветеранов в "абсолютке" победил Азамат Осмонбеков (Бишкек), вторым стал Акылбек Сулайманов (Бишкек) и замкнул тройку Ташболот Ибраев (Бишкек).
Победители и призеры среди мужчин:
до 60 кг
<li>1 место – Жанузак Тороканов (Бишкек)</li><li>2 место – Кылыч Айбек уулу (Бишкек)</li><li>3 место – Эркин Карим уулу (Бишкек)</li>
до 70 кг
<li>1 место – Каныбек Аман уулу (аэропорт "Манас")</li><li>2 место – Аян Сейитбеков (Бишкек)</li><li>3 место – Нурбий Белеков (Бишкек)</li>
до 85 кг
<li>1 место – Аман Жол (Китай)</li><li>2 место – Изат Нурланов (Бишкек)</li><li>3 место – Алим Жан (Китай)</li>
до 100 кг
<li>1 место – Чынгыз Керимкулов (Бишкек)</li><li>2 место – Каныбек Аман уулу (Бишкек)</li><li>3 место – Мирзат Мирзат (аэропорт "Манас")</li>
свыше 100 кг
<li>1 место – Алмаз Эргешов (Бишкек)</li><li>2 место – Аман Жол (Китай)</li><li>3 место – Абду Эали (Китай)</li>

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