Пляжное сумо: кыргызстанцы взяли шесть "золотых" на Иссык-Кульских играх

13 сентября 2017, 9:43 Комментарии

Определены победители состязаний по пляжному сумо в рамках международных Иссык-Кульских игр, которые завершились 12 сентября в Чолпон-Ате.

Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, за награды по пляжному сумо боролись помимо кыргызстанцев и представители Китая.

Всего в рамках состязаний разыгрывались пять комплектов наград среди мужчин, а также в одной весовой категории за медали боролись женщины и ветераны.

По итогам состязаний у кыргызстанцев шесть золотых медалей, а представители Китая взяли две бронзы.

В абсолютной весовой категории среди женщин золото завоевала Мээрим Нурадилова (Балыкчы), на втором месте - Назима Амантурова (Бишкек) и бронзовым призером стала Асель Абетова (Бишкек).

У ветеранов в "абсолютке" победил Азамат Осмонбеков (Бишкек), вторым стал Акылбек Сулайманов (Бишкек) и замкнул тройку Ташболот Ибраев (Бишкек).

Победители и призеры среди мужчин:

до 60 кг

<li>1 место – Жанузак Тороканов (Бишкек)</li><li>2 место – Кылыч Айбек уулу (Бишкек)</li><li>3 место – Эркин Карим уулу (Бишкек)</li>

до 70 кг

<li>1 место – Каныбек Аман уулу (аэропорт "Манас")</li><li>2 место – Аян Сейитбеков (Бишкек)</li><li>3 место – Нурбий Белеков (Бишкек)</li>

до 85 кг

<li>1 место – Аман Жол (Китай)</li><li>2 место – Изат Нурланов (Бишкек)</li><li>3 место – Алим Жан (Китай)</li>

до 100 кг

<li>1 место – Чынгыз Керимкулов (Бишкек)</li><li>2 место – Каныбек Аман уулу (Бишкек)</li><li>3 место – Мирзат Мирзат (аэропорт "Манас")</li>

свыше 100 кг

<li>1 место – Алмаз Эргешов (Бишкек)</li><li>2 место – Аман Жол (Китай)</li><li>3 место – Абду Эали (Китай)</li>