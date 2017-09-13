10 мыслей об адреналине и отказах пластического хирурга Дмитрия Прокопьева

13 сентября 2017, 9:44 Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Дмитрий Прокопьев

врач, пластический хирург

В первую очередь для себя я, наверное, все-таки врач, хирург. Потому что это занимает большую часть моей жизни, большую часть моих времени и мыслей.

У меня отец был программистом и я хотел стать программистом. Но я до сих пор помню, как в школе одноклассники почему-то консультировались, говорили: "А у меня, Дима, что-то там болит, подскажи".

Примерно в 9-м классе я определился со специальностью, что собираюсь все-таки стать врачом.

Пластический хирург – это была, наверное, такая мечта. У меня мама была врачом-педиатром и в то время занялась косметологией. Я начал видеть эту сферу работы, потом тогда были модные передачи на MTV.

Работа с эстетикой, с красотой и женщинами тем более – это специфическое направление. На мой взгляд, не всем это дано и не у всех это получается.

Основная задача пластического хирурга – помочь девушке или мужчине перебороть и решить какие-то свои комплексы посредством пластической хирургии. Грубо говоря, пластическая хирургия – это психология со скальпелем.

Мне очень сложно отказать пациентам, они хотят, просят. Иногда бывает у пациента нет этой проблемы, она надуманная. […] А иногда бывает, у пациента есть эта проблема, но ты опасаешься человека как личности. Таких пациентов я прошу обратиться к психологу.

Я люблю адреналин, люблю стресс определенного рода. Во время операций с увеличением стажа это встречается все реже, но это у тех хирургов, которые идут только по одному пути.

Очень люблю детей, жену и я с большим удовольствием прихожу домой. С таким же удовольствием иду на работу.

На мой взгляд, очень специфическая профессия – боксер. Он выходит на ринг, чтобы кого-то ударить и получить от кого-то. Очень специфическая, так же, как и хирургия. Ты идешь в операционную, заведомо зная, что это рискованно, туда не надо идти, там страшно бывает. Но ты идешь, и это нравится.

Недавно поймал себя на мысли, что с девушками, женщинами я разучился общаться, кроме как о работе.

Меня единственный вопрос раздражает, когда меня спрашивают: "А скажите, сколько мне лет?" Вот никогда не отвечаю на этот вопрос.

Свобода – это, наверное, возможность делать то, что ты хочешь, заниматься тем, что ты любишь.