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В центре Бишкека произошел пожар

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447467-ru.html

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13 сентября 2017, 9:23       Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. В центре Бишкека около ЦУМа "Айчурек" произошел пожар, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
© Sputnik / Михаил ДудинВ центре Бишкека около ЦУМа "Айчурек" произошел пожар По его словам, загорелась точка общепита на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова, полукруглая по форме.
В пресс-службе МЧС сообщили, что на место выехал один пожарный расчет.
"Сообщение о пожаре поступило в 9.02. Сказали, что загорелся общепит, выехала одна машина с пожарными, но позже хозяева заведения отказались от помощи. Известно, что там произошло задымление, огня, по нашей информации, не было", - сообщили в пресс-службе.
Пожар был потушен усилиями сотрудников общепита.
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