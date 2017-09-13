В центре Бишкека произошел пожар

13 сентября 2017, 9:23 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. В центре Бишкека около ЦУМа "Айчурек" произошел пожар, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

© Sputnik / Михаил ДудинВ центре Бишкека около ЦУМа "Айчурек" произошел пожар По его словам, загорелась точка общепита на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова, полукруглая по форме.

В пресс-службе МЧС сообщили, что на место выехал один пожарный расчет.

"Сообщение о пожаре поступило в 9.02. Сказали, что загорелся общепит, выехала одна машина с пожарными, но позже хозяева заведения отказались от помощи. Известно, что там произошло задымление, огня, по нашей информации, не было", - сообщили в пресс-службе.

Пожар был потушен усилиями сотрудников общепита.

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