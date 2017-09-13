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МОиН проводит тренинги по Кыргызстану

Источник:
http://kabar.kg/news/moin-prov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447465-ru.html

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13 сентября 2017, 9:15       Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Министерство образования и науки начало цикл 5-дневных тренингов по наставничеству по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства.
В мероприятиях, организованных при технической поддержке проекта Всемирного банка "Дошкольное образование в Кыргызской Республике", принимают участие специалисты Кыргызской академии образования, методисты областных центров образования и районных/городских отделов/управлений образования, педагоги.
Цель тренингов - повышение качества подготовки и переподготовки педагогических кадров по программам дошкольного и предшкольного образования.
После прохождения тренингов участники смогут оказать методическую поддержку учителям и родителям об особенностях программы развития детей от 3 до 6 лет "Балалык" и программы подготовки детей к школе "Наристе" (480ч.), сумеют оценить эффективность применения современных методов воспитания и развития детей, провести мониторинг и оценку качества работы педагогов на местах, создать условия для организации профессионального развития педагогов через различные формы методической помощи, будут готовы оказать методическую поддержку учителям на местах в реализации программ "Балалык" и "Наристе".

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