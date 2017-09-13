Япония совместно с РКФР намерена построить в Бишкеке реабилитационный центр

13 сентября 2017, 9:33 Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев накануне, 12 сентября, провел встречу с профессором Токийского медицинского университета Тошихиро Накаджимой, членом правления Российско-Кыргызского фонда развития Айменом Касеновым и президентом Кыргызско-Японского делового совета Рысбеком Молдогазиевым, которые презентовали министру проект нового Кыргызско-Японского реабилитационного центра, который будет построен в столице.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, реабилитационный центр рассчитан на на 256 койкомест.

По словам представителя Фонда, предложение о строительстве реабилитационного центра совместно с японскими коллегами поступило в Российско-Кыргызский фонд развития два года назад. Данный центр рассчитан на проведение реабилитации больных после инсультов, операций на сердце и суставы, а также для организации ухода за пожилыми больными людьми, которые не в состоянии ухаживать за собой самостоятельно.

"Это очень актуально для Кыргызстана, потому что в 90% случаев после перенесенных болезней его граждане вынужденно становятся инвалидами. Проект реализуется совместно с японской реабилитационной клиникой Даичи, расположенной в Японии в префектуре Кочи. Уже приобретена земля в размере 6 гектаров и подписан меморандум о взаимопонимании. Начало реализации проекта запланировано на 2018 год. По предварительным расчетам, его стоимость составит примерно 10 млн. долларов. Японская сторона готова предоставить специалистов в области реабилитации и поделиться технологиями в этом направлении, а также поможет укомплектовать построенный центр оборудованием, отвечающий современным требованиям и предоставить кыргызским специалистам возможность повышения квалификации с выездом в Японию", - рассказал А.Касенов.

Министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев поддержал презентованный проект и справедливо заметил, что каждую больницу украшает не аппаратура, а настоящий врач. По его мнению, в новом центре должны работать привлеченные специалисты из-за рубежа, которые

поделятся профессиональным опытом в области реабилиталогии с кыргызскими коллегами. За вложенный труд каждый врач должен получать достойное вознаграждение. В данном вопросе Кыргызстан находится пока на нулевом уровне, а некоторые еще даже продолжают мечтать вернуться в Советский Союз. Но надо понимать, что бесплатного сейчас уже ничего нет и не будет. Единственно правильный и эффективный путь развития кыргызского здравоохранения - государственно-частное партнёрство или привлечение инвестиций.

Профессор Токийского медицинского университета Тошихиро Накаджима заверил министра, что, имея многолетний опыт заведования реабилитационной клиникой в Японии, где трудится 80 специалистов, готов обучать на её базе коллег из Кыргызстана, чтобы после прохождения стажировки они возвращались на родину и работали в новом реабилитационном центре.