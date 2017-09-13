Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +14°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

МОиН проводит тренинги по КыргызстануМОиН проводит тренинги по КыргызстануНазван безвредный для здоровья период сидения на стулеНазван безвредный для здоровья период сидения на стуле

Новый посол Швейцарии в КР Вероник Ульманн вручила копии верительных грамот главе МИД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447463-ru.html

Похожие новости

Правозащитники призывают кандидатов в президенты включить в программы условия по воссоединению детей из интернатов с семьями

"Путь вперед!": Программа Омурбека Бабанова

Кандидат в президенты Жээнбеков: Моя программа запечатлена в моем сердце, в моем мозгу

Кандидат в президенты КР С.Жээнбеков: Моя программа запечатлена в моем сердце, в моем мозгу, она складывалась годами из чаяний и надежд простых людей

Религиозные организации Кыргызстана создали координационный совет для помощи мусульманам Мьянмы

13 сентября 2017, 9:14       Комментарии

Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев принял копии верительных грамот посла Швейцарии в Кыргызстане Вероник Ульманн.
Как сообщила пресс-служба МИД, в ходе беседы было подтверждено обоюдное стремление продолжать открытый и доверительный диалог по всем ключевым темам современной повестки дня, а также содействовать развитию двусторонних отношений на уровне, соответствующем сложившимся традициям дружбы и сотрудничества. Стороны также отметили дальнейшее намерение развивать сотрудничество в сфере укрепления демократических преобразований в стране.
Министр Э.Абдылдаев поздравил швейцарского дипломата с назначением и пожелал успехов в выполнении ее почетной дипломатической миссии в Кыргызстане.
Ранее должность посла занимал Рене Холенштайн.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум