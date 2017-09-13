Новый посол Швейцарии в КР Вероник Ульманн вручила копии верительных грамот главе МИД

13 сентября 2017, 9:14 Комментарии

Министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев принял копии верительных грамот посла Швейцарии в Кыргызстане Вероник Ульманн.

Как сообщила пресс-служба МИД, в ходе беседы было подтверждено обоюдное стремление продолжать открытый и доверительный диалог по всем ключевым темам современной повестки дня, а также содействовать развитию двусторонних отношений на уровне, соответствующем сложившимся традициям дружбы и сотрудничества. Стороны также отметили дальнейшее намерение развивать сотрудничество в сфере укрепления демократических преобразований в стране.

Министр Э.Абдылдаев поздравил швейцарского дипломата с назначением и пожелал успехов в выполнении ее почетной дипломатической миссии в Кыргызстане.

Ранее должность посла занимал Рене Холенштайн.