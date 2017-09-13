Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +14°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В центре Бишкека произошел пожарВ центре Бишкека произошел пожарМОиН проводит тренинги по КыргызстануМОиН проводит тренинги по Кыргызстану

Три человека погибли в кратере вулкана на юге Италии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366208_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447462-ru.html

Похожие новости

Численность экономически активного населения страны превысила 2,5 млн человек

Численность экономически активного населения Кыргызстана превышает 2,5 млн человек

Audi 80 и Toyota Windom столкнулись в Кочкоре, четыре человека пострадали

Ученые NASA рассказали о крупнейшей угрозе для человечества

Positiff: Ремонт Нацгоспиталя, обновленный подземный переход и новый вариант трилогии эпоса "Манас"

13 сентября 2017, 9:19       Комментарии

В Италии семейная пара и их сын провалилась в кратер вулкана и погибли там. Об этом сообщает RT со ссылкой на BBC.
Отмечается, что 11-летний сын супружеской пары перелез через заграждение и попал на запретную территорию, после чего упал в кратер. Отец и мать пытались достать ребёнка, но также упали.
Уточняется, что на дне кратера находились ядовитые газы и горячая грязь, которые и могли стать причиной гибели ребёнка и взрослых.
Свидетелями трагедии стал семилетний сын и брат погибших. Социальные службы уже передали ребенка на попечительство бабушки и дедушки.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум