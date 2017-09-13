Три человека погибли в кратере вулкана на юге Италии

13 сентября 2017, 9:19 Комментарии

В Италии семейная пара и их сын провалилась в кратер вулкана и погибли там. Об этом сообщает RT со ссылкой на BBC.

Отмечается, что 11-летний сын супружеской пары перелез через заграждение и попал на запретную территорию, после чего упал в кратер. Отец и мать пытались достать ребёнка, но также упали.

Уточняется, что на дне кратера находились ядовитые газы и горячая грязь, которые и могли стать причиной гибели ребёнка и взрослых.

Свидетелями трагедии стал семилетний сын и брат погибших. Социальные службы уже передали ребенка на попечительство бабушки и дедушки.