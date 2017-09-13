Кыргызстанец в Москве зарезал молодую жену из-за ревности (видео)

13 сентября 2017, 9:29 Комментарии

Зарезанная в Московском районе Люблино девушка стала жертвой ревности супруга. Об этом сообщает издание "360".

Как "360" сообщил источник в правоохранительных органах, мужчина ударил ножом 23-летнюю жену как минимум 10 раз.

Супружеская пара приехала в Москву из Кыргызстана. Что именно вызвало ревность мужчины, предстоит выяснить.

Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения. Кадры опубликовал паблик HUE. Судя по видео, расправа произошла на глазах прохожего, который решил не вмешиваться. Убийца сбежал с места и бросил жену истекать кровью.