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В Пусане состоится мировая премьера кыргызской драмы "Мунабия"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366188_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447460-ru.html

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13 сентября 2017, 8:34       Комментарии

В октябре в Пусане (Южная Корея) состоится мировая премьера кыргызского фильма "Мунабия". Об этом сообщил продюсер Талантбек Толобеков.
С 12 по 21 октября в Южной Корее пройдет 22-й Пусанский кинофестиваль, где будут представлены наиболее интересные работы кинематографистов, отражающих все тренды современного кино. Кыргызский фильм "Мунабия" участвует в программе A Window on Asian Cinema ("Окно в азиатский кинематограф"), в рамках которого 13 октября и состоится и мировая премьера фильма. До конца фестиваля его покажут еще три раза в прайм-тайм.
"Мунабия" - это дебютная работа кинорежиссера Таалайбека Кулмендеева. Фильм повествует о любовных отношениях двух взрослых людей в кыргызском обществе. Фильм является экранизацией одноименной новеллы известного писателя Казата Акматова, которая была признана одним из лучших произведений кыргызской литературы 70-х годов.

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