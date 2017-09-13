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Экс-футболисты английских клубов тренируют кыргызстанских подростков

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447458-ru.html

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13 сентября 2017, 8:46       Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Два бывших игрока английских клубов Мики Адамс и Алан Роджерс тренируют ребят из юношеской сборной КР (U-13), сообщила пресс-служба Федерации футбола.
Спортивное мероприятие проводится уже третий день в рамках программы Football is great, проводимой совместно с посольством Великобритании в Кыргызстане.
Мики Адамс известен выступлениями за английские футбольные клубы "Саутгемптон", "Фулхэм", "Сток Сити". Он играл с 1974-го по 1998 год. Был на позиции защитника, выступал за молодежную сборную Англии (U-21), являлся тренером в футбольных клубах "Ковентри Сити", "Фулхэм" и "Лестер".
Алан Роджерс выступал за "Ноттингем Форест", "Халл Сити", "Лестер Сити" с 2001-го по 2004 год. Ранее играл в клубах Чемпионшипа (второй дивизион английского чемпионата). Также он выступал за молодежную сборную Англии. После окончания спортивной карьеры стал привлекаться в качестве ассистента и менеджера в тренерские штабы таких команд, как английский "Транмир Роверс", ирландский "Слиго Роверс" и клуб АПЛ "Бернли".
В среду состоится заключительная тренировка юных футболистов под руководством английских специалистов. Также на тренировках присутствуют кыргызстанские наставники со всех регионов страны.
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