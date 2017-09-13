Корейские ученые разработали биочернила для печати кровеносных сосудов

13 сентября 2017, 8:13 Комментарии

Ученые Пхоханского университета науки и технологии и Пусанского национального университета разработали биочернила для 3D-печати кровеносных сосудов, необходимых для лечения ишемии и других сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Хайтек.

Один из распространенных и проверенных способов лечения ишемии - уменьшения или прекращения кровоснабжения органов из-за повреждения или закупорки сосудов - заключается в использовании эндотелиальных клеток-предшественников, которые стимулируют образование новых сосудов. Загвоздка в том, что участки, пораженные ишемией, обычно отторгают клетки-предшественники, ограничивая их способность дифференцироваться.

Решением этой проблемы могут стать так называемые бесклеточные внеклеточные матриксы (ECM) - каркасы или скелеты различных органических тканей, из которых удалены все клетки. Из-за их состава, структуры и биомеханических свойств они идеально подходят для обеспечения выживаемости и развития клеток в новых обстоятельствах.

Южнокорейские исследователи решили проверить, могут ли чернила, основанные на внеклеточных матриксах сосудов так же успешно применяться для лечения ишемии. Для этого они создали гибридные биочернила, смешав сосудистые EMC из тканей аорты свиньи с гидрогелем из альгината соды.

Из этих гибридных чернил ученые напечатали кровеносные сосуды. Технология, которую они разработали, позволяет создавать сосуды разного размера. После печати трубки выдерживаются в течение получаса при температуре 37 градусов Цельсия, после чего гидрогель растворяется, и остаются полые сосуды.

Испытания на живых мышах с ишемией конечностей показали успешность этого метода и зафиксировали быстрое выздоровление. В дальнейшем ученые надеются, что их изобретение будет применяться для замены поврежденных сосудов, создания тканей или органов для трансплантации или моделей кровеносной системы на чипах, пишет 3ders.

Крупные кровеносные сосуды наука уже научилась создавать искусственно, а в июле группа американских ученых сообщила об открытии технологии 3D-печати капилляров для кровоснабжения синтетических органов.