Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пляжный волейбол: чемпион Кыргызстана "Улар" сыграет в Moscow Games 2017Пляжный волейбол: чемпион Кыргызстана "Улар" сыграет в Moscow Games 2017Negatiff: Суицид школьницы в КадамжаеNegatiff: Суицид школьницы в Кадамжае

Корейские ученые разработали биочернила для печати кровеносных сосудов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366182_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447457-ru.html

Похожие новости

В Минобразования КР обсудили сотрудничество ученых Кыргызстана и Германии

Кандидат в президенты Жээнбеков: Моя программа запечатлена в моем сердце, в моем мозгу

Кандидат в президенты КР С.Жээнбеков: Моя программа запечатлена в моем сердце, в моем мозгу, она складывалась годами из чаяний и надежд простых людей

Ученые NASA рассказали о крупнейшей угрозе для человечества

Два комитета ЖК одобрили получение кредитов от ЕБРР на водоснабжение

13 сентября 2017, 8:13       Комментарии

Ученые Пхоханского университета науки и технологии и Пусанского национального университета разработали биочернила для 3D-печати кровеносных сосудов, необходимых для лечения ишемии и других сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Хайтек.
Один из распространенных и проверенных способов лечения ишемии - уменьшения или прекращения кровоснабжения органов из-за повреждения или закупорки сосудов - заключается в использовании эндотелиальных клеток-предшественников, которые стимулируют образование новых сосудов. Загвоздка в том, что участки, пораженные ишемией, обычно отторгают клетки-предшественники, ограничивая их способность дифференцироваться.
Решением этой проблемы могут стать так называемые бесклеточные внеклеточные матриксы (ECM) - каркасы или скелеты различных органических тканей, из которых удалены все клетки. Из-за их состава, структуры и биомеханических свойств они идеально подходят для обеспечения выживаемости и развития клеток в новых обстоятельствах.
Южнокорейские исследователи решили проверить, могут ли чернила, основанные на внеклеточных матриксах сосудов так же успешно применяться для лечения ишемии. Для этого они создали гибридные биочернила, смешав сосудистые EMC из тканей аорты свиньи с гидрогелем из альгината соды.
Из этих гибридных чернил ученые напечатали кровеносные сосуды. Технология, которую они разработали, позволяет создавать сосуды разного размера. После печати трубки выдерживаются в течение получаса при температуре 37 градусов Цельсия, после чего гидрогель растворяется, и остаются полые сосуды.
Испытания на живых мышах с ишемией конечностей показали успешность этого метода и зафиксировали быстрое выздоровление. В дальнейшем ученые надеются, что их изобретение будет применяться для замены поврежденных сосудов, создания тканей или органов для трансплантации или моделей кровеносной системы на чипах, пишет 3ders.
Крупные кровеносные сосуды наука уже научилась создавать искусственно, а в июле группа американских ученых сообщила об открытии технологии 3D-печати капилляров для кровоснабжения синтетических органов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум