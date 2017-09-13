Пляжный волейбол: чемпион Кыргызстана "Улар" сыграет в Moscow Games 2017

13 сентября 2017, 8:27 Комментарии

Чемпион Кыргызстана по пляжному волейболу бишкекский "Улар" примет участие в международном фестивале студенческого и молодежного спорта Moscow Games 2017. Об этом сообщает Федерация волейбола Кыргызстана.

Как уточняется, состязания пройдут с 18 по 22 сентября в Москве. Кыргызстан во второй раз будет представлен на фестивале по пляжному волейболу. В этом году в Москву отправится чемпион страны "Улар" в лице игроков Темира Муса уулу и Медета Эргеш уулу.

В 2015 году на фестивале выступала женская команда "Салам-Алик" в составе Наили Алиевой и Анастасии Щелоковой, которая заняла 5-е место.

Как сообщается, в рамах фестиваля пройдут состязания по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, черлидингу, регби-7, хоккею и пляжному волейболу.