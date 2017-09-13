Positiff: Кыргызский фильм получил приз на МКФ в Казани, названы лучшие школы в Нарынской области

13 сентября 2017, 8:03 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить за минувшие сутки.

Игровой короткометражный фильм "Добыча" кыргызского режиссера Болсунбека Таалайбек уулу получил специальный приз Гильдии киноведов и кинокритиков России на XIII Казанском международном фестивале мусульманского кино

Посол Ирана подарил персидскому отделению БГУ 10 ноутбуков и прочитал лекцию студентам вуза

Лучшей сельской школой Нарынской области признана ак-талинская школа имени М.Базаркулова, лучшей инновационной - кочкорская гимназия им.Н.Жүндүбаевой

Кыргызстанец Ариет Бекишев завоевал чемпионский пояс Всемирной федерации кулатуу

Жительница Алайского района 12 сентября представила на международной специализированной выставке Yug Expo 2017 в городе Ош юрту за 250 тыс. сомов

Прогноз погоды по Кыргызстану на 13 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, по республике ночью без осадков, днем в отдельных горных районах слабые дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +7...+12

днем: +22...+27

Таласская область

ночью: +6...+11

днем: +21...+26

Баткенская область

ночью: +11...+16

днем: +23...+28

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +12...+17

днем: +24...+29

Иссык-Кульская область

ночью: +7...+12

днем: +18...+23

Нарынская область

ночью: +3...+8

днем: +20...+25

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +10...+12, максимальная температура воздуха днем +24...+26.