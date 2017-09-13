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Negatiff: Суицид школьницы в Кадамжае

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447454-ru.html

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13 сентября 2017, 8:05       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам новости, которые вы могли пропустить за минувшие выходные.
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