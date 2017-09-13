Negatiff: Суицид школьницы в Кадамжае

13 сентября 2017, 8:05 Комментарии

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В горах села Бостери сгорело 5 га сухотравия, елки и арча

Десятиклассница совершила суицид, бросившись в канал в Кадамжае

Временно прекращена подача природного газа в мемориал "Вечный огонь" на площади Победы в Бишкеке.

"Участок принадлежит маме": Бишкекчанин снес остановку в Караколе

Была установлена личность гражданина, причастного к совершению данного противоправного деяния. Им оказался сын владельца земельного участка, 43-летний житель областного центра А.Уланбек.

В своих показаниях он пояснил, что земельный участок, где была установлена маршрутная остановка, принадлежит его матери и они предоставляют его в аренду частным предпринимателям. В тот день, наняв сварщика, самовольно срезал маршрутную остановку...