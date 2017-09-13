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Новости Кыргызстана

На территории ГКНБ будет установлен детский комплексНа территории ГКНБ будет установлен детский комплекс

Численность экономически активного населения страны превысила 2,5 млн человек

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447452-ru.html

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13 сентября 2017, 1:28       Комментарии

В 2016 году численность экономически активного населения Кыргызстана в возрасте 15 лет и старше составила более 2,5 млн человек, основная часть которого (более 65%) проживает в сельской местности. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.
Значительная часть населения (около 27%) осуществляет деятельность в сельском хозяйстве, около 16% - в сфере торговли, 12% - в строительстве, около 9% - в образовании.
Уровень безработицы за последние 5 лет снизился с 8,4% в 2012 году до 7,2% в 2016 году.

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