Журналиста Сапанова приговорили к 4 годам лишения свободы

12 сентября 2017, 20:22 Комментарии

Сегодня, 12 сентября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу главного редактора газеты "Учур" Зулпукара Сапанова. Напомним, журналиста обвиняют в разжигании межнациональной розни. Он написал книгу "Кыргызы не мусульмане". По данным СМИ, в книге автор исследует языческие верования кыргызов, писания Корана, Библии, Торы и других священных книг. Сапанов делает вывод, что сейчас священнослужители навязывают народу ислам.

Возмущенные публикацией представители Духовного управления мусульман подали заявление в Генпрокуратуру. В ДУМКе заявили, что книга Сапанова оскорбляет духовные ценности мусульман. Расследованием занимался Госкомитет нацбезопасности.

Суд под председательством судьи Марата Сыдыкова признал журналиста виновным в возбуждении национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды.

Сапанов приговорен к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима.