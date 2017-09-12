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Журналиста Сапанова приговорили к 4 годам лишения свободы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366207_jy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447450-ru.html

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В результате сноса незаконного строения освобожден тротуар

12 сентября 2017, 20:22       Комментарии

Сегодня, 12 сентября, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу главного редактора газеты "Учур" Зулпукара Сапанова. Напомним, журналиста обвиняют в разжигании межнациональной розни. Он написал книгу "Кыргызы не мусульмане". По данным СМИ, в книге автор исследует языческие верования кыргызов, писания Корана, Библии, Торы и других священных книг. Сапанов делает вывод, что сейчас священнослужители навязывают народу ислам.
Возмущенные публикацией представители Духовного управления мусульман подали заявление в Генпрокуратуру. В ДУМКе заявили, что книга Сапанова оскорбляет духовные ценности мусульман. Расследованием занимался Госкомитет нацбезопасности.
Суд под председательством судьи Марата Сыдыкова признал журналиста виновным в возбуждении национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды. 
Сапанов приговорен к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима.

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