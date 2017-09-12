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Активисты Кыргызстана собирают подписи против запрета праворульных такси

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447449-ru.html

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12 сентября 2017, 21:14       Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. Активисты собирают подписи против запрета использования в коммерческих целях праворульных авто, петиция опубликована на сайте change.org.
МВД КР вынесло на общественное обсуждение поправки в Закон "Об автомобильном транспорте" и Кодекс об административной ответственности, согласно которым предлагается запретить использование автомобилей с правым рулем в коммерческих целях. Статья 230-1 законопроекта гласит, что запрет на использование праворульных машин в качестве такси вводится с 1 января 2018 года.
Активисты аргументируют тем, что новые поправки лишат возможности заработка тысяч граждан, автомобили которых зачастую приобретены в кредит и являются единственным источником дохода. Еще один довод - возможные коррупционные схемы со стороны сотрудников МВД.
Документ уже направлен в правительство, аппарат президента и МВД КР. За сутки его подписали 142 человека, но необходимо еще 52 заявки, сообщается на сайте change.org.
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