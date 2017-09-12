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Новости Кыргызстана

Активисты Кыргызстана собирают подписи против запрета праворульных таксиАктивисты Кыргызстана собирают подписи против запрета праворульных такси

Свет отключат на шести улицах Бишкека 13 сентября — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447448-ru.html

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Днем дожди — погода по Кыргызстану на 13 сентября

12 сентября 2017, 21:34       Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. В среду, 13 сентября, в Бишкеке не будет света на шести улицах, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".
Отключения связаны с ремонтными работами.
<ul> <li>С 9.00 до 18.00 света не будет на улицах Нурекской, Криворожской, в переулках Калымском и Каунасском;</li> <li>с 9.00 до 13.00 электричество отключат на улицах Тыныстанова, Сеченова, Перекопской и Боталиева; </li> <li>с 9.00 до 17.00 - в микрорайоне "Тунгуч" (дом №25); </li> <li>с 14.00 до 18.00 - в школе №87.</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

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