Свет отключат на шести улицах Бишкека 13 сентября — список

12 сентября 2017, 21:34 Комментарии

БИШКЕК, 12 сен - Sputnik. В среду, 13 сентября, в Бишкеке не будет света на шести улицах, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".

Отключения связаны с ремонтными работами.

<ul> <li>С 9.00 до 18.00 света не будет на улицах Нурекской, Криворожской, в переулках Калымском и Каунасском;</li> <li>с 9.00 до 13.00 электричество отключат на улицах Тыныстанова, Сеченова, Перекопской и Боталиева; </li> <li>с 9.00 до 17.00 - в микрорайоне "Тунгуч" (дом №25); </li> <li>с 14.00 до 18.00 - в школе №87.</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });