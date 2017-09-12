Доллар США: 68.5518 (-0.0004) 
Евро: 82.4027 (-0.3021) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +16°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Активисты Кыргызстана собирают подписи против запрета праворульных таксиАктивисты Кыргызстана собирают подписи против запрета праворульных таксиВ Бишкеке провели Всемирный день оказания первой медицинской помощи (фото)В Бишкеке провели Всемирный день оказания первой медицинской помощи (фото)

Советом Сотрудничества Тюркоязычных Государств издана книга "Национальная политика Гейдара Алиева"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sovetom-s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447447-ru.html

Похожие новости

Главе ОТРК пришлось одолжить кредитку у советника премьер-министра, чтобы купить кофе в АУЦА

Акрам Мадумаров назначен директором Государственной кадровой службы КР

Акрам Мадумаров назначен директором Государственной кадровой службы

Акрам Мадумаров назначен директором Государственной кадровой службы

В Минобразования КР обсудили сотрудничество ученых Кыргызстана и Германии

12 сентября 2017, 21:08       Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. В Стамбуле издана книга Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике Гидаята Оруджева "Национальная политика Гейдара Алиева" на турецком языке. Публикация книги была инициирована Советом Сотрудничества Тюркоязычных Государств и издана издательским домом "Гюр Форм". Об этом сообщает Посольство Азербайджана в Бишкеке.
Монография, посвященная изучению и интерпретации произведений всемирно известного политика, политической биографии видного государственного деятеля Гейдара Алиева, была издана в 2001 году впервые в Азербайджане и на русском языке, затем турецком, английском, арабском (дважды), грузинском и кыргызском языках.
Книга посвящена малоизученной, но очень значительной странице политиче¬ской биографии одного из выдающихся государственных деятелей современности - Гейдару Алиеву.
Автор, на фоне серьезных исторических испытаний, выпавших на долю азербайджанского народа в последние десятилетия ушедшего столетия, прослеживает формирование и осуществление курса национальной политики Г.Алиева.
В монографии максимально используя ограниченные возможности сверхцентрализованного советского режима и осуществляя возрождение национального самосознания в Азербайджане, защиту интеллигенции, в особенности представителей гуманитар¬ной интеллигенции от репрессий и преследований, развитие науки, образования, сохранение богатейшей национальной самобытности, усиление коренизации во всех областях государственного управления, создание мощного промышленного и аграрного потенциала, была заложена историческая база для многоплановой и ши-рокомасштабной национальной политики, проводимой сегодня в независимом Азербайджане. В книге также исследуются концепция и практика политики наци¬ональной независимости, процесс интеграции демократического азербайджанско¬го общества в мировое сообщество.
Философско-политическо-публицистический стиль, ясный и четкий язык из¬ложения монографии облегчает усвоение аудиторией, не имеющей специальной подготовки в такой сложной области, как национальная политика.
Книга адресована политологам, исследователям в области политических наук, преподавателям и студентам вузов, вообще широким читательским кругам.
Как и во всех публикациях, так и в этом автор написал предисловие, посвященное тюркскому миру под названием "Мы вместе сильны", где упомянул о незаменимых работах Гейдара Алиева для турецкого мира, почетный образ жизни национального лидера азербайджанского народа, его исключительную роль в истории Азербайджана.
Г.Оруджев характеризует Г.Алиева как одного из главных лидеров бывшего Советского Союза, а также рассказывает о его авторитете во всем бывшем Советском Союзе.
В предисловии книги также говорится о любви Г.Алиева к тюркскому миру. Автор подчеркивает роль Г.Алиева в образовании таких международных организаций как ССТГ, ТЮРКСОЙ, ТюркПА, которые объединяют весь тюркский мир.
В предисловии автор говорит об инициативе Гейдара Алиева по урегулированию Армяно-Азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта, о принятых четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, где говорится о безоговорочном выводе с оккупированных азербайджанских земель армянских вооруженнх сил, о возвращении вынужденных переселенцев к родным очагам. Также подчеркивается тот факт, что нынешний режим Армении до сих пор отказывается выполнять решения этих документов и резолюции других международных организаций и этим показывает свою лицо мировому сообществу.
Автор рассказывает о незабываемой работе Г.Алиева в реализации идеи азербайджанства, об объединении азербайджанцев всего мира.
Г.Оруджев комментирует неоценимый вклад Гейдара Алиева и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в становлении Азербайджана могущей и влиятельной страной в мировой арене.
В фото–альбомную часть книги вошли фотографии, отражающие различные аспекты деятельности Гейдара Алиева во время его Президентства, визит Г.Алиева в Кыргызскую Республику, участие и выступление в 1000-летии эпоса "Манас", а также рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызскую Республику, официальный и рабочий визиты Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Азербайджанскую Республику, визиты глав тюркоязычных государств в Азербайджан и другие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум