Советом Сотрудничества Тюркоязычных Государств издана книга "Национальная политика Гейдара Алиева"

12 сентября 2017, 21:08 Комментарии

Бишкек, 12.09.17 /Кабар/. В Стамбуле издана книга Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Кыргызской Республике Гидаята Оруджева "Национальная политика Гейдара Алиева" на турецком языке. Публикация книги была инициирована Советом Сотрудничества Тюркоязычных Государств и издана издательским домом "Гюр Форм". Об этом сообщает Посольство Азербайджана в Бишкеке.

Монография, посвященная изучению и интерпретации произведений всемирно известного политика, политической биографии видного государственного деятеля Гейдара Алиева, была издана в 2001 году впервые в Азербайджане и на русском языке, затем турецком, английском, арабском (дважды), грузинском и кыргызском языках.

Книга посвящена малоизученной, но очень значительной странице политиче¬ской биографии одного из выдающихся государственных деятелей современности - Гейдару Алиеву.

Автор, на фоне серьезных исторических испытаний, выпавших на долю азербайджанского народа в последние десятилетия ушедшего столетия, прослеживает формирование и осуществление курса национальной политики Г.Алиева.

В монографии максимально используя ограниченные возможности сверхцентрализованного советского режима и осуществляя возрождение национального самосознания в Азербайджане, защиту интеллигенции, в особенности представителей гуманитар¬ной интеллигенции от репрессий и преследований, развитие науки, образования, сохранение богатейшей национальной самобытности, усиление коренизации во всех областях государственного управления, создание мощного промышленного и аграрного потенциала, была заложена историческая база для многоплановой и ши-рокомасштабной национальной политики, проводимой сегодня в независимом Азербайджане. В книге также исследуются концепция и практика политики наци¬ональной независимости, процесс интеграции демократического азербайджанско¬го общества в мировое сообщество.

Философско-политическо-публицистический стиль, ясный и четкий язык из¬ложения монографии облегчает усвоение аудиторией, не имеющей специальной подготовки в такой сложной области, как национальная политика.

Книга адресована политологам, исследователям в области политических наук, преподавателям и студентам вузов, вообще широким читательским кругам.

Как и во всех публикациях, так и в этом автор написал предисловие, посвященное тюркскому миру под названием "Мы вместе сильны", где упомянул о незаменимых работах Гейдара Алиева для турецкого мира, почетный образ жизни национального лидера азербайджанского народа, его исключительную роль в истории Азербайджана.

Г.Оруджев характеризует Г.Алиева как одного из главных лидеров бывшего Советского Союза, а также рассказывает о его авторитете во всем бывшем Советском Союзе.

В предисловии книги также говорится о любви Г.Алиева к тюркскому миру. Автор подчеркивает роль Г.Алиева в образовании таких международных организаций как ССТГ, ТЮРКСОЙ, ТюркПА, которые объединяют весь тюркский мир.

В предисловии автор говорит об инициативе Гейдара Алиева по урегулированию Армяно-Азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта, о принятых четырех резолюциях Совета Безопасности ООН, где говорится о безоговорочном выводе с оккупированных азербайджанских земель армянских вооруженнх сил, о возвращении вынужденных переселенцев к родным очагам. Также подчеркивается тот факт, что нынешний режим Армении до сих пор отказывается выполнять решения этих документов и резолюции других международных организаций и этим показывает свою лицо мировому сообществу.

Автор рассказывает о незабываемой работе Г.Алиева в реализации идеи азербайджанства, об объединении азербайджанцев всего мира.

Г.Оруджев комментирует неоценимый вклад Гейдара Алиева и Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в становлении Азербайджана могущей и влиятельной страной в мировой арене.

В фото–альбомную часть книги вошли фотографии, отражающие различные аспекты деятельности Гейдара Алиева во время его Президентства, визит Г.Алиева в Кыргызскую Республику, участие и выступление в 1000-летии эпоса "Манас", а также рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызскую Республику, официальный и рабочий визиты Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Азербайджанскую Республику, визиты глав тюркоязычных государств в Азербайджан и другие.