В Бишкеке провели Всемирный день оказания первой медицинской помощи (фото)

12 сентября 2017, 21:07 Комментарии

В Бишкеке 9 сентября прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню оказания первой медицинской помощи. Об этом сообщает 12 сентября пресс-служба МЧС.

Организаторами мероприятия выступили Служба спасения УМЧС КР по Бишкеку, сообщество врачей Кыргызстана "Врачи KG", Ассоциация молодых врачей Кыргызстана и другие.

В ходе мероприятия спасатели Службы спасения продемонстрировали методы оказания первой помощи и проведения спасательных работ: спуск пострадавших с верхнего этажа жилого помещения, оказания помощи при ДТП, деблокирование пострадавшего при завалах. Остальные организаторы продемонстрировали методы оказания первой медпомощи в различных ситуациях.

"Бесспорно, что медицинскую помощь квалифицировано оказывают лишь медики. Но случаются ситуации, когда жизнь пострадавшего зависит от того, кто первый прибудет на место происшествия. И здесь речь идет не только о спасателях и сотрудниках милиции. Каждый человек должен знать, как оказать необходимую первую экстренную помощь. Именно людям, которые невзирая на панику, способны предоставить доврачебную помощь в рамках короткого промежутка времени, отсутствия необходимых материалов, медицинских работников, и посвящен этот международный праздник", - сказал начальник Службы спасения УМЧС КР по Бишкеку Мелисбек Назарбеков.

Всемирный день оказания первой медицинской помощи отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.