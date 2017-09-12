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В Бишкеке провели Всемирный день оказания первой медицинской помощи (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447446-ru.html

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12 сентября 2017, 21:07       Комментарии

В Бишкеке 9 сентября прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню оказания первой медицинской помощи. Об этом сообщает 12 сентября пресс-служба МЧС.
Организаторами мероприятия выступили Служба спасения УМЧС КР по Бишкеку, сообщество врачей Кыргызстана "Врачи KG", Ассоциация молодых врачей Кыргызстана и другие.
В ходе мероприятия спасатели Службы спасения продемонстрировали методы оказания первой помощи и проведения спасательных работ: спуск пострадавших с верхнего этажа жилого помещения, оказания помощи при ДТП, деблокирование пострадавшего при завалах. Остальные организаторы продемонстрировали методы оказания первой медпомощи в различных ситуациях.
"Бесспорно, что медицинскую помощь квалифицировано оказывают лишь медики. Но случаются ситуации, когда жизнь пострадавшего зависит от того, кто первый прибудет на место происшествия. И здесь речь идет не только о спасателях и сотрудниках милиции. Каждый человек должен знать, как оказать необходимую первую экстренную помощь. Именно людям, которые невзирая на панику, способны предоставить доврачебную помощь в рамках короткого промежутка времени, отсутствия необходимых материалов, медицинских работников, и посвящен этот международный праздник", - сказал начальник Службы спасения УМЧС КР по Бишкеку Мелисбек Назарбеков.
Всемирный день оказания первой медицинской помощи отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.

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